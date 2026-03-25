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Le titre Airbus grimpe après une importante commande de China Eastern Airlines
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 11:22

La compagnie chinoise China Eastern Airlines a passé commande de 101 appareils A320NEO auprès d' Airbus , indique Reuters. L'avionneur européen s'est déclaré "ravi" de cette commande.

Selon le document d'enregistrement que la compagnie aérienne chinoise a adressé à la Bourse de Shanghai, le prix catalogue total de cette acquisition s'élève à environ 15,8 milliards de dollars (13,5 milliards d'euros).

Le titre Airbus progresse de 1,6% à Paris.

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