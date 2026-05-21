Le titre Advance Auto Parts s'envole après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

21 mai - ** L'action d'Advance Auto Parts AAP.N a progressé de plus de 14% pour atteindre 58,60 $ (XX,XX euros)en début de séance

** La société a dépassé les estimations de bénéfices et de chiffre d'affaires trimestriels, grâce à la forte croissance de son activité Pro, qui dessert les garages commerciaux et les ateliers de réparation

** Affiche un BPA ajusté de 77 cents (XX centimes d'euro) au premier trimestre; les analystes tablaient en moyenne sur 45 cents (XX centimes d'euro) - données compilées par LSEG

** Prévoit un BPA ajusté pour 2026 compris entre 2,40 $ (XX,XX euros) et 3,10 $ (XX,XX euros), dont le point médian est légèrement inférieur à l'estimation de 2,76 $ (XX,XX euros)

** Annonce un chiffre d'affaires net de 2,61 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) au premier trimestre, contre des estimations de Wall Street à 2,58 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros)

**Compte tenu des fluctuations de la séance,l'actionaffiche une hausse de 46,1% depuis le début de l'année