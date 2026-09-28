Le titre Acadia Healthcare recule après la révision à la baisse de sa notation par Raymond James

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 septembre - ** Le titre d'Acadia Healthcare ACHC.O , prestataire de services de santé comportementale, recule de 1,6 % à 27,64 dollars

** Raymond James abaisse la note d'ACHC de “strong buy” à “outperform”

** La société de courtage estime que les fondamentaux à long terme d’Acadia restent solides, mais que la visibilité limitée à court terme empêche pour l’instant le titre de tirer pleinement parti de son potentiel d’amélioration

** L’objectif de cours reste inchangé à 39 dollars, tandis que l’objectif de cours médian des sociétés de courtage se maintient à 32,5 dollars

** Huit des 14 sociétés de courtage attribuent à l’action la note “acheter” ou supérieure, cinq la note “conserver” et une la note “vendre” – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action ACHC affiche une hausse d'environ 95 % depuis le début de l'année