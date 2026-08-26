Le titre Abercrombie & Fitch s'envole après des prévisions de ventes optimistes et des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** L'action du distributeur de vêtements Abercrombie & Fitch ANF.N affiche une hausse de 11 % à 121,20 dollars avant l'ouverture du marché ** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, la demande pour ses marques de prêt-à-porter restant solide

** La société table désormais sur une croissance de 5 % de son chiffre d'affaires net annuel, contre une fourchette de 3 % à 5 % prévue précédemment.

** La société prévoit désormais un bénéfice par action annuel compris entre 13,10 $ et 13,60 $, contre une fourchette de 10,20 $ à 11 $ précédemment

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre publié par la société s'est établi à 1,27 milliard de dollars, soit légèrement au-dessus des attentes des analystes qui tablaient sur 1,25 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** Le BPA ajusté s'établit à 2,32 dollars, contre une estimation de 1,99 dollar

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 13,5 % depuis le début de l’année