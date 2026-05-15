Le titre Aardvark s'effondre après que la FDA a suspendu les essais cliniques d'un médicament destiné au traitement d'une maladie rare

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 mai - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Aardvark Therapeutics AARD.O a chuté de 26,5% à 4,95 dollars, mettant fin à une série de quatre jours de hausse

** La société a déclaré jeudi soir que la FDA américaine avait suspendu tous les essais cliniques de son médicament expérimental, l'ARD-101, destiné à traiter la faim extrême liée au syndrome de Prader-Willi, une maladie génétique rare

** La société avait déjà suspendu le recrutement et l'administration du médicament en février après l'apparition d'effets secondaires cardiaques chez des volontaires sains ayant reçu des doses plus élevées que prévu

** AARD indique être en pourparlers actifs avec la FDA pour résoudre le problème et prévoit d'examiner les données de l'essai afin d'évaluer la sécurité, l'efficacité et les prochaines étapes

** BTIG déclare: “l'absence de calendrier concret rend difficile de miser sur AARD à ce stade, et tant que nous n'aurons pas plus de précisions sur plusieurs de ces points, nous restons en retrait”

** Stifel déclare: “Il nous est toujours difficile de nous sentir à l'aise avec ce qui a toujours été, dès le départ, un essai à haut risque”

** Compte tenu de l'évolution de la séance, AARD affiche une baisse de 62% depuis le début de l'année