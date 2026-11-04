Le titre 3M atteint son plus haut niveau depuis plus de huit ans grâce à un accord sur les “substances chimiques persistantes” et à un nouveau programme de rachat d'actions

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(Dernières actualités boursières)

4 novembre - ** L’action 3M MMM.N a bondi mercredi de 8,5 % à 192,11 dollars, son plus haut niveau depuis mars 2018, après que la société a annoncé qu’elle s’engageait à verser 7,35 milliards de dollars sur neuf ans pour régler les plaintes pour préjudice corporel liées aux PFAS (“substances chimiques persistantes”)

** Les actions MMM sont en passe d'enregistrer leur plus forte hausse journalière en pourcentage depuis le 9 avril 2025, date à laquelle les marchés dans leur ensemble avaient rebondi après que le président Trump eut suspendu les droits de douane prévus pour le “Liberation Day”

** Mardi en fin de journée, la société a déclaré que cet accord couvre environ 99 % des demandes d’indemnisation pour préjudice corporel en cours, tant dans le cadre du litige multidistrict sur les AFFF qu’en dehors, avec environ 115.000 à 120.000 plaignants éligibles à y participer

** Elle prévoit une charge avant impôts de 5,8 milliards de dollars au quatrième trimestre, mais précise que ses prévisions précédemment publiées restent inchangées; les paiements comprennent 50 millions de dollars en 2026 et aucun en 2027

** 3M n’a pas reconnu sa responsabilité et reste prêt à se défendre dans le cadre des procédures judiciaires; les demandes d’indemnisation pour préjudice corporel restantes et futures seraient gérées par le biais de plusieurs mécanismes de règlement

** Mardi en fin de journée, la société a également annoncé une autorisation de rachat d’actions pouvant atteindre 6 milliards de dollars, en plus des 1,5 milliard de dollars restants disponibles au titre de son autorisation existante valable jusqu’en 2025

** Elle a également annoncé un dividende en espèces de 0,78 $ par action pour le quatrième trimestre, payable le 11 décembre 2026 aux actionnaires inscrits au 13 novembre

** Grâce à cette hausse, l’action affiche une progression de 20 % depuis le début de l’année, contre un gain de 12 % pour l’indice S&P 500 .SPX

** La note moyenne de 21 analystes est “acheter”; le cours cible médian s'établit à 192 dollars, selon les données de LSEG