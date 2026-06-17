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Le titre 10x Genomics en hausse grâce à un partenariat avec la Cleveland Clinic dans le domaine du diagnostic du cancer de la vessie
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 16:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 juin - ** L'action de la société de biotechnologie 10x Genomics TXG.O progresse de 2,7 % à 32,59 dollars

** La société annonce un partenariat avec la Cleveland Clinic pour développer des outils de diagnostic du cancer de la vessie, une maladie qui touche les cellules qui tapissent la vessie

** Elle précise que cette étude permettra d’identifier des marqueurs permettant de prédire la réponse des patients aux conjugués anticorps-médicaments et aux immunothérapies, des traitements qui ciblent les cellules cancéreuses ou renforcent la réponse immunitaire

** Elle précise que les chercheurs analyseront des échantillons tumoraux à l’aide d’un profilage génétique et protéique au niveau de la cellule unique

** Le projet étudiera la manière dont les tumeurs et leur environnement réagissent au traitement, afin d’identifier les facteurs de résistance

** La société indique que cet ensemble de données pourrait permettre des décisions thérapeutiques plus personnalisées et le développement de nouveaux tests diagnostiques

** En incluant le mouvement de la séance, le titre a progressé d’environ 99 % depuis le début de l’année

Valeurs associées

10X GENOMICS RG-A
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