Le thriller de vampires "Sinners" en tête des nominations aux Oscars avec 16 nominations

LOS ANGELES, 22 janvier - 'Sinners', un thriller vampirique de l'époque de la ségrégation avec Michael B. Jordan, a pris d'assaut la course aux récompenses jeudi avec le plus grand nombre de nominations aux Oscars de tous les films de l'année, avec un record de 16 nominations.

Ce nombre élevé de nominations fait du film le favori de la cérémonie des Oscars du 15 mars, où il sera confronté à des concurrents tels que "Une bataille après l'autre", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme" et d'autres pour le prix très convoité du meilleur film.

"'Bugonia', 'F1', 'The Secret Agent', 'Sentimental Value' et 'Train Dreams' ont également été nominés pour le meilleur film.

Jordan a été nommé dans la catégorie du meilleur acteur pour son rôle de frères jumeaux dans "Sinners". Ses concurrents sont Leonardo DiCaprio dans "Une bataille après l'autre" et Timothée Chalamet dans "Marty Supreme".

Les nommées pour la meilleure actrice comprennent Jessie Buckley pour "Hamnet" et Kate Hudson pour "Song Sung Blue".

Les lauréats des statuettes dorées des Oscars seront choisis par les quelque 10 000 acteurs, producteurs, réalisateurs et artisans du cinéma qui composent l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. La chaîne ABC de Walt Disney ( DIS.N ) diffusera la cérémonie et le comédien Conan O'Brien en sera l'hôte pour la deuxième année consécutive.