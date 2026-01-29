Après Minneapolis, les Etats-Unis se dirigent vers une paralysie budgétaire partielle

Le Capitole de Washington, siège du Congrès américain, le 26 janvier 2026 ( AFP / Mandel NGAN )

Les Etats-Unis se rapprochent d'une paralysie partielle de l'administration fédérale avec l'échec attendu jeudi au Sénat d'un texte budgétaire, en raison de l'opposition des démocrates qui demandent un encadrement plus strict de la police de l'immigration.

Le financement de plusieurs ministères arrive à expiration à minuit dans la nuit de vendredi à samedi. Sans adoption d'ici là d'un budget pour ces services fédéraux, dont le ministère de la Sécurité intérieure (DHS), l'Etat fédéral entrera en situation de paralysie partielle, le fameux "shutdown".

Et alors qu'un texte adopté par la Chambre des représentants semblait se diriger vers une adoption au Sénat pour éviter cette situation, les événements à Minneapolis ont changé la donne.

Car l'indignation règne dans le camp démocrate depuis la mort samedi dernier d'Alex Pretti, un infirmier américain de 37 ans tué par balles par des agents fédéraux en marge de manifestations contre la présence de la police de l'immigration (ICE) dans cette métropole du nord des Etats-Unis.

- Garde-fous -

De nombreux sénateurs ont appelé à ce que des garde-fous soient instaurés sur la manière dont l'ICE opère, et ont dit refuser de voter tout budget tant que l'administration Trump ne revoit pas sa politique en la matière.

"Au bout du compte, c'est simple: les Américains soutiennent les forces de l'ordre, ils soutiennent la sécurité des frontières, mais ils ne soutiennent pas le fait que l'ICE terrorise nos rues et tue des citoyens américains", a lancé mercredi dans l'hémicycle le chef de la minorité démocrate, Chuck Schumer.

En raison des règles en vigueur au Sénat, 60 voix sur 100 sont nécessaires pour adopter un texte budgétaire, et les républicains, même s'ils disposent de la majorité, auront donc besoin de l'appui de plusieurs élus de l'opposition pour espérer adopter leur texte budgétaire.

Un vote de procédure doit avoir lieu jeudi dans la matinée au Sénat, mais un échec est largement attendu.

Les démocrates ont expliqué de leur côté être prêts à adopter cinq des six volets du texte, mais vouloir séparer le dernier, qui concerne le DHS, ministère de tutelle de l'ICE, afin de discuter des réformes qu'ils souhaitent voir être mises en place.

- Paralysie attendue -

Puisque la Chambre des représentants avait adopté les six volets en un seul bloc, séparer le DHS du texte entraînerait de facto une paralysie à minuit dans la nuit de vendredi à samedi, puisque la chambre basse devrait voter à nouveau sur la version adoptée par le Sénat.

Particularité des Etats-Unis, le "shutdown" entraîne de manière générale la mise au chômage technique de centaines de milliers de fonctionnaires, tandis que d'autres aux missions considérées comme essentielles (contrôleurs aériens, policiers, militaires...) continuent de travailler. Mais tous doivent attendre la fin de la paralysie budgétaire pour recevoir leurs salaires.

Le plus long "shutdown" de l'histoire du pays ne remonte qu'à novembre dernier, lorsque républicains et démocrates avaient bataillé pendant 43 jours sur la question de subventions d'assurance santé.

Il n'avait alors pris fin qu'avec la décision de quelques sénateurs démocrates de voter pour un texte budgétaire concocté par les républicains, en échange de promesses de concessions sur ces subventions.

Leur décision avait été fortement critiquée à l'époque par de nombreux sympathisants démocrates, qui souhaitent voir une opposition plus vigoureuse face à Donald Trump et aux républicains au Congrès.