Atos relance officiellement la marque Bull
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 17:19
"Dotée d'une nouvelle identité et d'une vision clairement affirmée, Bull s'est imposé comme un leader mondial du calcul haute performance, de l'intelligence artificielle et de l'innovation quantique", affirme le groupe de services informatiques.
La renaissance de Bull constitue une étape stratégique dans son parcours vers le statut d'entreprise privée et indépendante, dans la continuité de l'accord de cession de titres entre Atos et l'Etat français signé le 31 juillet 2025.
"La finalisation de la transaction, attendue au premier semestre 2026, permettra à Bull d'accélérer sa vision du futur numérique : plus puissant, plus durable, plus souverain et plus ouvert", poursuit le groupe français.
Grâce à plus de 2 500 ingénieurs et experts, Bull conjugue selon lui "un héritage industriel et technologique européen fort, une R&D de classe mondiale appuyée sur près de 1 500 brevets, des capacités industrielles uniques et des décennies d'expertise".
Valeurs associées
|56,140 EUR
|Euronext Paris
|-4,52%
