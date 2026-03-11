 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le textile monte avec Inditex, Mediobanca absorbe MPS... Rheinmetall déçoit
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 10:18

Inditex bondit avec une croissance des ventes solide au début d'exercice, Mediobanca annonce une fusion historique avec Monte dei Paschi di Siena, Elis confirme la résilience de son modèle avec un bénéfice en hausse. Harbour Energy s'effondre après l'annonce d'une cession de participation, Rheinmetall déçoit malgré des perspectives impressionnantes, Henkel recule avec des prévisions jugées timides dans un contexte géopolitique incertain.

Actions en hausse :

Elis ( 4%) : le groupe français de blanchisserie industrielle profite d'une hausse après la publication de résultats annuels 2025 solides. Son bénéfice net a progressé à 366,6 MEUR (contre 337,7 l'année précédente), confirmant la résilience de son modèle économique et sa capacité à accroître sa rentabilité.

Inditex ( 3%) : l'entreprise gagne 3%, porté par un excellent début d'exercice 2026. Le propriétaire de Zara a rassuré les investisseurs en annonçant une croissance de ses ventes (magasins et ligne) de 9% sur la période du 1er février au 8 mars, surperformant ainsi le secteur de l'habillement malgré un contexte de consommation incertain.

Mediobanca ( 3%) : le groupe bancaire progresse suite à l'annonce historique de sa fusion avec Monte dei Paschi di Siena (MPS). Ce rapprochement stratégique, approuvé par les deux conseils d'administration, prévoit une parité d'échange de 2,450 actions MPS pour chaque action Mediobanca détenue.

Vestas Wind ( 2%) : le leader mondial de systèmes éoliens progresse, soutenu par une commande de 1 380 mégawatts pour la fourniture d'éoliennes destinées au projet éolien de RWE, au Royaume-Uni. Parallèlement, JPMorgan renouvelle son opinion d'achat sur le titre avec un objectif de cours maintenu à 212 DKK.

Avolta ( 2%) : le spécialiste des boutiques hors-taxes poursuit sa croissance en 2025, avec une progression du chiffre d'affaires de base de 2,0% à 13,73 MdsCHF. La croissance organique atteint 5,5%, indique l'entreprise bâloise mercredi, prouvant la dynamique continue du trafic aérien et de la dépense par passager.

Actions en baisse :

Harbour Energy (-9%) : la société pétrolière n'aura pas profité longtemps de la hausse du baril. Un actionnaire a annoncé céder une participation de 3,8% dans l'entreprise via un placement secondaire. Le marché réagit mal à la nouvelle.

Legal & General (-5%) : le spécialiste britannique de la gestion d'épargne affiche un bénéfice en hausse, malheureusement pas suffisant pour masquer un ratio de solvabilité en repli et un bénéfice d'exploitation inférieur aux résultats des analystes.

Eurazeo (-5%): le groupe d'investissement européen affiche un résultat net de -400 MEUR au titre de l'exercice 2025. Le groupe publiait déjà une perte considérable pour 2024. Ce résultat s'explique par une variation comptable de la valeur du portefeuille, entraînée par la dépréciation du dollar.

Rheinmetall (-4%) : le géant allemand de la défense déçoit malgré des perspectives impressionnantes (croissance de 40-45% visée) et un dividende relevé à 11,50 EUR. Les retards de certaines commandes publiques et l'absence de surprise positive déclenchent des prises de profit.

Henkel (-4%) : le fabricant allemand de biens de consommation déçoit avec des perspectives 2026 en-dessous des attentes, notamment une marge EBIT visée de 14,5-16% contre 15,2% espéré. Le CEO évoque un début d'année "timide" et pointe les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient comme facteur d'aléa.

Galderma (-2%) : le laboratoire suisse de dermatologie rachète pour 232 MCHF d'actions propres dans le cadre d'un placement accéléré avec une décote de 7%, tandis qu'EQT et Abu Dhabi Investment Authority se retirent complètement. Le placement d'un bloc massif de 34 millions d'actions (14,3% du capital) pèse sur le titre malgré la hausse du flottant à 80%.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un artisan travaille sur un métier à tisser traditionnel dans un atelier de Tangail, le 2 mars 2026 au Bangladesh ( AFP / Munir UZ ZAMAN )
    Au Bangladesh, l'art du tissage de sari de Tangail ne tient plus qu'à un fil
    information fournie par AFP 11.03.2026 10:38 

    Même s'il vient d'être officiellement consacré par l'Unesco, l'art multicentenaire du tissage de sari de Tangail file un mauvais coton au Bangladesh, menacé par l'irrémédiable évolution des modes et la compétition économique. Dans son atelier de la ville qui a ... Lire la suite

  • Des compagnies aériennes en Asie-Pacifique, dont Qantas et Air India, vont relever leurs prix pour intégrer la flambée des prix du kérosène déclenchée par la guerre au Moyen-Orient, ou se préparent à le faire si la situation perdure ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )
    Hausse du pétrole: en Asie, des compagnies aériennes ajustent leurs prix
    information fournie par AFP 11.03.2026 10:20 

    Des compagnies aériennes en Asie-Pacifique, dont Qantas, Air India et Cathay Pacific, ont annoncé avoir relevé leurs prix ou qu'elles allaient très bientôt le faire, pour intégrer la flambée des prix du kérosène déclenchée par la guerre au Moyen-Orient. Le groupe ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris recule, lestée par l'incertitude persistante
    information fournie par AFP 11.03.2026 10:18 

    La Bourse de Paris recule à nouveau mercredi, en raison de l'incertitude persistante liée à la guerre au Moyen-Orient et à la flambée des prix du pétrole, après le rebond de la veille. Vers 09H50 (heure de Paris), le CAC 40 perdait 0,85% à 7.987,31 points, soit ... Lire la suite

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Bpifrance lance un fonds dédiés aux petites capitalisations
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.03.2026 10:17 

    La banque publique d'investissement Bpifrance a annoncé mercredi le lancement d'un nouveau fonds de 200 millions d’euros dédié aux entreprises cotées françaises de petite capitalisation, les "small caps", avec un premier investissement dans Ieva Group (beauté personnalisée). ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank