Le Texas poursuit la plateforme de jeux Roblox pour avoir prétendument dissimulé des risques de sécurité aux parents

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement du deuxième paragraphe; ajout des commentaires de Paxton et de Roblox, de détails sur la base d'utilisateurs et les contrôles parentaux, paragraphes 4 à 9; ajout de la signature) par Jonathan Stempel

Roblox RBLX.N a été poursuivi par le procureur général du Texas, Ken Paxton, qui a accusé jeudi la plateforme de jeux en ligne de tromper les parents sur les risques de sécurité qu'elle fait courir aux enfants.

M. Paxton a rejoint les procureurs généraux du Kentucky et de la Louisiane , ainsi que de nombreux plaignants privés, qui ont affirmé que la plateforme Roblox était devenue un refuge pour les prédateurs d'enfants et l'exploitation sexuelle.

D'autres plateformes en ligne font l'objet de plaintes similaires, et M. Paxton a déposé une plainte similaire contre TikTok de ByteDance en janvier.

"Nous ne pouvons pas permettre à des plateformes comme Roblox de continuer à fonctionner comme des terrains de jeu numériques pour les prédateurs", a déclaré M. Paxton dans un communiqué.

En réponse, Roblox a déclaré qu'il disposait de protocoles solides pour éliminer les mauvais acteurs et protéger les utilisateurs, y compris des contrôles qui permettent aux parents de restreindre la façon dont leurs enfants communiquent et accèdent au contenu.

La société basée à San Mateo, en Californie, a également déclaré qu'elle ne laissait pas les utilisateurs partager des images et qu'elle travaillait en étroite collaboration avec les forces de l'ordre.

"Nous partageons l'engagement du procureur général Paxton à assurer la sécurité des enfants et des adolescents en ligne", a déclaré la société. "Nous sommes déçus qu'au lieu de travailler en collaboration avec Roblox sur ce défi à l'échelle de l'industrie et de chercher de vraies solutions, le procureur général ait choisi d'intenter une action en justice fondée sur des déclarations erronées et des affirmations sensationnelles."

Dans une déclaration réglementaire datée du 30 octobre, , Roblox a indiqué qu'il comptait en moyenne 151,5 millions d'utilisateurs actifs quotidiens au troisième trimestre, dont 83 % se trouvaient en dehors des États-Unis et du Canada.

Selon Roblox, 40 % des utilisateurs actifs quotidiens **avaient** moins de 13 ans en 2024.