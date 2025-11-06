 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 883,68
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le Texas poursuit la plateforme de jeux Roblox pour avoir prétendument dissimulé des risques de sécurité aux parents
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 22:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement du deuxième paragraphe; ajout des commentaires de Paxton et de Roblox, de détails sur la base d'utilisateurs et les contrôles parentaux, paragraphes 4 à 9; ajout de la signature) par Jonathan Stempel

Roblox RBLX.N a été poursuivi par le procureur général du Texas, Ken Paxton, qui a accusé jeudi la plateforme de jeux en ligne de tromper les parents sur les risques de sécurité qu'elle fait courir aux enfants.

M. Paxton a rejoint les procureurs généraux du Kentucky et de la Louisiane , ainsi que de nombreux plaignants privés, qui ont affirmé que la plateforme Roblox était devenue un refuge pour les prédateurs d'enfants et l'exploitation sexuelle.

D'autres plateformes en ligne font l'objet de plaintes similaires, et M. Paxton a déposé une plainte similaire contre TikTok de ByteDance en janvier.

"Nous ne pouvons pas permettre à des plateformes comme Roblox de continuer à fonctionner comme des terrains de jeu numériques pour les prédateurs", a déclaré M. Paxton dans un communiqué.

En réponse, Roblox a déclaré qu'il disposait de protocoles solides pour éliminer les mauvais acteurs et protéger les utilisateurs, y compris des contrôles qui permettent aux parents de restreindre la façon dont leurs enfants communiquent et accèdent au contenu.

La société basée à San Mateo, en Californie, a également déclaré qu'elle ne laissait pas les utilisateurs partager des images et qu'elle travaillait en étroite collaboration avec les forces de l'ordre.

"Nous partageons l'engagement du procureur général Paxton à assurer la sécurité des enfants et des adolescents en ligne", a déclaré la société. "Nous sommes déçus qu'au lieu de travailler en collaboration avec Roblox sur ce défi à l'échelle de l'industrie et de chercher de vraies solutions, le procureur général ait choisi d'intenter une action en justice fondée sur des déclarations erronées et des affirmations sensationnelles."

Dans une déclaration réglementaire datée du 30 octobre, , Roblox a indiqué qu'il comptait en moyenne 151,5 millions d'utilisateurs actifs quotidiens au troisième trimestre, dont 83 % se trouvaient en dehors des États-Unis et du Canada.

Selon Roblox, 40 % des utilisateurs actifs quotidiens **avaient** moins de 13 ans en 2024.

Valeurs associées

ROBLOX RG-A
101,280 USD NYSE -0,89%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La rémunération "stratosphérique" d'au moins 1.000 milliards de dollars promise à Elon Musk, patron de Tesla, nécessite l'accord des actionnaires jeudi en assemblée générale ( AFP / Patrick T. FALLON )
    Feu vert des actionnaires de Tesla au plan de rémunération à 1.000 milliards de Musk
    information fournie par AFP 07.11.2025 00:15 

    Le nouveau plan de rémunération du patron de Tesla , Elon Musk, a été adopté par plus de 75% des votes lors de l'assemblée générale des actionnaires réunie jeudi à Austin (Texas), lui offrant la perspective d'empocher plus de 1.000 milliards de dollars en dix ans. ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 13 octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street pique du nez, la tech en première ligne
    information fournie par AFP 06.11.2025 22:49 

    La Bourse de New York a clôturé dans le rouge jeudi, entraînée par la baisse des géants technologiques et les craintes entourant leur niveau de valorisation, dans un marché marqué par l'absence de données officielles sur l'état de santé de l'économie américaine. ... Lire la suite

  • L'aéroport de Bruxelles suspend ses opérations en raison de drones
    L'aéroport de Bruxelles suspend ses opérations en raison de drones
    information fournie par Reuters 06.11.2025 22:48 

    par Charlotte Van Campenhout L'aéroport de Bruxelles a temporairement suspendu ses opérations jeudi en raison de la présence de drones, a déclaré un porte-parole du service belge de gestion du trafic aérien. Les médias locaux ont rapporté que des drones avaient ... Lire la suite

  • Un Boeing 787 destiné à Singapore Airlines (Crédit: Josh Drake / Boeing)
    L'administration Trump annonce des accords avec Boeing en Asie centrale
    information fournie par Reuters 06.11.2025 22:34 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus de détails, commentaires de Boeing dans les paragraphes 2 à 8) par David Shepardson ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank