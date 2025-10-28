Le Texas poursuit J&J et Kenvue pour avoir caché les risques d'autisme du Tylenol, les actions chutent

28 octobre - ** Les actions de Kenvue KVUE.N et de Johnson & Johnson JNJ.N chutent après que le Texas ait intenté un procès aux entreprises, les accusant d'avoir sciemment caché les liens entre le médicament et l'autisme et le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité

** KVUE chute de 1,7 % à 14,83 $, J&J chute de 1,4 % à 187,64 $

** JNJ a vendu le médicament antidouleur pendant plus de six décennies, et son ancienne unité Kenvue le vend depuis 2023 après avoir été scindée

** JNJ déclare que Kenvue est responsable de "tous les droits et responsabilités associés à la vente de ses produits en vente libre, y compris le Tylenol"

** En incluant les mouvements de la séance, JNJ est en hausse de 31,6 %, KVUE en baisse de 30,2 % depuis le début de l'année