Le Texas poursuit J&J et Kenvue, affirmant qu'ils ont caché les risques d'autisme du Tylenol

Les fabricants de Tylenol, Johnson & Johnson JNJ.N et Kenvue KVUE.N , ont été poursuivis mardi par le procureur général du Texas, Ken Paxton, qui les accuse d'avoir sciemment dissimulé les liens entre le médicament et l'autisme et le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité.

Johnson & Johnson et Kenvue n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.