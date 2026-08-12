Le terminal céréalier russe NKHP de Novorossiisk à l'arrêt après une attaque ukrainienne–sources

Le terminal céréalier NKHP, l'un des plus grands du port russe de Novorossiisk en mer Noire, a été endommagé à la suite d'une attaque ukrainienne de drone dans la nuit et a cessé ses opérations, ont déclaré mercredi trois sources à Reuters.

Demetra Holding, propriétaire du terminal, a confirmé que celui-ci avait été endommagé lors de l'attaque, se refusant à tout autre commentaire.

"Le terminal a suspendu ses activités et une évaluation des dégâts est en cours", a déclaré une des sources sous couvert d'anonymat

(Reportage d'Olga Popova; Zhifan Liu pour la version française; édité par Benoit Van Overstraeten)