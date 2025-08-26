Le temps nuageux retarde le dernier lancement de la fusée SpaceX pour surmonter les difficultés des tests

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Une fuite sur la rampe de lancement, puis un temps nuageux repoussent le 10e vol de la fusée Starship

*

Trois échecs de la fusée Starship en 2025, un enjeu pour le dernier test de la fusée

*

SpaceX cherche à améliorer le bouclier thermique de la fusée et les volets de direction

(Mises à jour SpaceX annule le lancement pour la journée) par Joey Roulette

SpaceX, la société d'Elon Musk, a reporté le 10e lancement de sa fusée Starship en raison d'un temps nuageux au Texas lundi, ce qui constitue un autre léger retard dans ses efforts pour surmonter les échecs de développement et atteindre plusieurs étapes essentielles à la conception réutilisable du système de fusée martienne.

Le booster Super Heavy de 232 pieds (71 mètres) et sa moitié supérieure Starship de 171 pieds (52 mètres), qui ensemble la rendent plus haute que la Statue de la Liberté de New York, étaient posés sur un support de lancement dans les installations de SpaceX à Starbase, avant l'heure de décollage qui avait été repoussée à plusieurs reprises en raison du temps maussade.

La fusée était remplie de millions de livres de propergol et prête à décoller lorsque SpaceX, vers 20h00 EST (0000 GMT), a décidé d'annuler le lancement du jour et de transformer l'opération en une répétition de lancement, étant donné que les prévisions météorologiques resteraient défavorables pendant toute la durée de la fenêtre de lancement.

SpaceX tentera de lancer Starship mardi à 19h30 (2130 GMT)

Une fuite d'oxygène liquide sur la rampe de lancement de Starship a annulé la tentative de lancement de dimanche, a écrit le milliardaire Musk sur X dans la nuit, ajoutant que SpaceX essaierait à nouveau lundi. Lundi, Musk est apparu sur le flux en direct de SpaceX pour une brève discussion sur la conception de Starship et son rôle dans le transport d'humains vers Mars.

Le développement de la fusée de nouvelle génération de SpaceX, clé de la puissante activité de lancement de l'entreprise et de l'objectif de Musk d'envoyer des humains sur Mars, a connu des problèmes répétés cette année.

NASA espère utiliser la fusée dès 2027 pour le premier alunissage en équipage depuis le programme Apollo.

Le service Internet par satellite Starlink de SpaceX, une source importante de revenus pour la société, est également lié au succès de Starship. Musk souhaite utiliser Starship pour lancer dans l'espace des lots plus importants de satellites Starlink, qui ont jusqu'à présent été déployés par la fusée Falcon 9 de SpaceX.

"Dans 6 ou 7 ans, il y aura des jours où Starship sera lancé plus de 24 fois en 24 heures", a déclaré Elon Musk dimanche, en répondant à un utilisateur sur X.

Cette année, deux échecs de Starship en début de vol, un autre échec dans l'espace lors de son neuvième vol et une explosion massive du banc d'essai en juin qui a projeté des débris sur le territoire mexicain voisin ont mis à l'épreuve l'approche de développement à forte intensité de capital de SpaceX, qui consiste à tester jusqu'à l'échec les nouvelles itérations des prototypes de fusées, jusqu'à leurs limites techniques.

Cette approche est très différente de celle des rivaux de SpaceX, tels que Blue Origin de Jeff Bezos, dont la fusée New Glenn a fait ses débuts opérationnels en janvier après des années de développement et d'essais sur le terrain. La nouvelle fusée Vulcan de United Launch Alliance, détenue conjointement par Boeing BA.N et Lockheed Martin LMT.N , a reçu une éducation similaire avant ses débuts en 2024.

Avec l'approche de SpaceX, les échecs des essais au début du vol de Starship empêchent l'entreprise de recueillir des données techniques essentielles pour faire progresser la conception de la fusée.

Néanmoins, SpaceX, dont Musk prévoit qu'elle enregistrera un chiffre d'affaires d'environ 15,5 milliards de dollars cette année, a continué à produire rapidement de nouvelles fusées pour des vols d'essai à la base Starbase, un complexe industriel de fusées tentaculaire et en pleine expansion. La zone a été érigée en municipalité en mai par les électeurs locaux, dont beaucoup sont des travailleurs de SpaceX.

Les déboires de la fusée Starship soulignent la complexité technique de la dernière version. La fusée est dotée de bien plus de capacités que les modèles précédents, comme une poussée accrue, un bouclier thermique potentiellement plus résistant et des volets de direction plus robustes, essentiels pour réussir sa rentrée atmosphérique - des caractéristiques essentielles de sa conception rapidement réutilisable que Musk préconise depuis longtemps.

SpaceX a une longue liste de tâches à accomplir pour le développement de Starship avant que la fusée ne commence les missions de routine envisagées par Musk. Il s'agit notamment de démontrer la sécurité des rendements depuis l'espace, des déploiements de charges utiles en orbite et du ravitaillement complexe en ergols dans l'espace, qui est crucial pour les missions lunaires de NASA.

Lorsque Starship pourra être lancé, le système de fusée décollera du Texas et se séparera en deux à des dizaines de kilomètres d'altitude, son propulseur Super Heavy revenant pour un amerrissage au large de la côte texane, tandis que Starship allumera ses propres moteurs pour s'élancer plus loin dans l'espace.

Dans l'espace, Starship tentera de déployer des satellites Starlink simulés et de rallumer un moteur tout au long de sa trajectoire suborbitale autour du globe. La rentrée atmosphérique au-dessus de l'océan Indien mettra à l'épreuve ses volets de direction extérieurs et un ensemble de tuiles de protection thermique expérimentales, alors que la fusée s'enflammera dans des conditions de friction et de chaleur intenses.