Le témoin clé dans l'enquête américaine sur la banque turque Halkbank sera condamné neuf ans après avoir plaidé coupable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Luc Cohen

Un témoin clé ayant coopéré dans le cadre de l'enquête pénale menée par le gouvernement américain sur le rôle présumé de la banque turque Halkbank dans l'

HALKB.IS , qui aurait aidé l'Iran à contourner les sanctions, devrait être condamné en juillet, près de neuf ans après avoir plaidé coupable, selon des documents judiciaires rendus publics lundi.

* La condamnation de Reza Zarrab est prévue pour le 14 juillet devant la cour fédérale de Manhattan.

* Il est courant, dans les affaires pénales américaines, que les témoins coopérants ne soient condamnés qu'une fois terminées les affaires dans lesquelles ils pourraient être appelés à témoigner.

* Le juge fédéral Richard Berman a fixé cette date alors qu’il examine séparément une demande des procureurs américains visant à abandonner les poursuites contre Halkbank en raison d’un accord conclu avec la banque.

* Zarrab, un négociant en or turco-iranien, a plaidé coupable le 26 octobre 2017 pour avoir conspiré en vue de contourner les sanctions américaines.

* Il a témoigné contre l'ancien responsable de la Halkbank, Mehmet Hakan Atilla, lors d'un procès à New York en 2017. Atilla a été reconnu coupable d'avoir aidé l'Iran à contourner les sanctions américaines.

* Le des États-Unis a par ailleurs inculpé la Halkbank en 2019 pour avoir aidé l'Iran à contourner les sanctions américaines. La banque a plaidé non coupable.

* En mars, les procureurs ont déclaré avoir conclu un accord avec Halkbank pour abandonner les poursuites en échange, entre autres conditions, de l'interdiction par la banque de toute transaction profitant à l'Iran. Cet accord a fait monter en flèche les actions de Halkbank à la Bourse d'Istanbul.

* Berman a suspendu l'affaire Halkbank pendant 90 jours afin de laisser à la banque le temps de démontrer sa conformité. Il doit tenir une audience le 17 juin pour examiner la demande des procureurs visant à classer l'affaire.