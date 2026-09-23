Le taux des prêts immobiliers à 30 ans aux États-Unis dépasse les 7% et atteint son plus haut niveau depuis deux ans

Le taux du crédit immobilier le plus répandu aux États-Unis a atteint la semaine dernière son plus haut niveau depuis plus de deux ans et a franchi la barre des 7 % pour la première fois depuis la première semaine du mandat du président Donald Trump, après que la Réserve fédérale a relevé ses taux d'intérêt à court terme pour lutter contre l'inflation et que la hausse des cours du pétrole a fait grimper les rendements des bons du Trésor, qui sous-tendent les coûts d'emprunt immobilier.

Le taux moyen des prêts immobiliers à taux fixe sur 30 ans a bondi de 15 points de base pour atteindre 7,12 % au cours de la semaine qui s'est terminée le 18 septembre, a indiqué mercredi l'Association des banquiers hypothécaires. Il n'avait pas atteint un tel niveau depuis mai 2024.

Le taux des prêts immobiliers à 30 ans avait dépassé les 7 % pour la dernière fois fin janvier 2025, quelques jours après le début du second mandat de Trump. Sa flambée au cours de cette année est devenue l'un des points centraux du problème d'accessibilité au logement qui tourmente la Maison Blanche et, plus largement, les républicains, à seulement six semaines des élections de mi-mandat qui détermineront le contrôle du Congrès.

La cote de popularité de Trump est au plus bas, et un sondage Reuters/Ipsos publié lundi a révélé que seuls 17 % des personnes interrogées approuvaient la manière dont le président gère le coût de la vie, la principale préoccupation qui, selon les Américains, influencera leur vote en novembre.

Les taux hypothécaires ont augmenté de plus d'un point de pourcentage depuis que les frappes conjointes américano-israéliennes contre l'Iran ont commencé à faire grimper le prix mondial du pétrole fin février, mettant la pression sur les acheteurs potentiels et refroidissant le marché immobilier américain.

Les taux hypothécaires suivent les rendements des bons du Trésor américain, qui sont sensibles aux cours du pétrole et à la menace d'inflation qu'ils représentent. L'inflation se maintient au-dessus de l'objectif de 2 % fixé par la Fed depuis cinq ans et demi.

La semaine dernière, la Fed a relevé son taux directeur d'un quart de point de pourcentage, le portant dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 %, afin de ramener l'inflation vers son objectif de 2 % « plus rapidement », et la quasi-totalité des responsables de la Fed ont prévu au moins une nouvelle hausse des taux d'ici la fin de l'année. Les opérateurs parient également sur de nouvelles hausses des taux de la Fed.

Les prévisions publiées parallèlement à la décision sur les taux ont également montré que les responsables ne s'attendent plus à ce que l'inflation revienne pleinement à leur objectif de 2 % avant 2029, soit un an plus tard que prévu trois mois auparavant.

La hausse des taux hypothécaires la semaine dernière a entraîné une baisse des demandes de refinancement et d'achat immobilier, a indiqué la MBA, et a poussé davantage d'emprunteurs vers des prêts hypothécaires à taux variable, qui offrent des coûts d'emprunt initiaux inférieurs à ceux des prêts à taux fixe et dont le taux est révisé après un certain nombre d'années pour s'aligner sur le taux en vigueur à ce moment-là. Les prêts à taux variable ont représenté 9,8 % des demandes de prêt immobilier la semaine dernière, a précisé la MBA.

L'indice de la MBA, qui suit le volume global des demandes de prêts immobiliers, a chuté à son plus bas niveau depuis 15 mois, sous l'effet d'une quatrième baisse hebdomadaire consécutive des demandes de refinancement, qui ont atteint leur plus bas niveau depuis février 2025.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans, qui sert de référence pour la tarification des prêts immobiliers à 30 ans, a atteint son plus haut niveau depuis près de deux décennies, oscillant autour de 5 %, contre environ 4 % avant le début de la guerre avec l'Iran. Cette hausse s'explique par l'idée que le retour de l'inflation à l'objectif de 2 % fixé par la Fed pourrait prendre plus de temps que prévu, ainsi que, plus récemment, par des signes indiquant que la croissance économique américaine s'accélère et que la demande se renforce dans l'ensemble de l'économie.

par Ann Saphir

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))