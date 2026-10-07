Le taux des prêts immobiliers à 30 ans aux États-Unis atteint son plus haut niveau depuis près de trois ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un graphique; ajout de détails sur le rapport au paragraphe 9)

par Ann Saphir

Le taux d'intérêt du prêt immobilier le plus courant aux États-Unis a bondi la semaine dernière pour atteindre son plus haut niveau depuis près de trois ans, ce qui aggrave les difficultés d'accès à la propriété pour les acheteurs à quatre semaines des élections qui détermineront si les Républicains du président Donald Trump conserveront le contrôle du Congrès.

Le taux moyen des prêts immobiliers à taux fixe sur 30 ans a bondi de 19 points de base pour atteindre 7,49% au cours de la semaine qui s’est terminée le 2 octobre, a indiqué mercredi l’Association des banquiers hypothécaires. Il n’avait pas atteint un tel niveau depuis novembre 2023.

Les taux hypothécaires sont étroitement liés au rendement des bons du Trésor américain à 10 ans, qui a atteint en début de semaine son plus haut niveau depuis 24 ans, sous l’effet des craintes de pressions inflationnistes liées à la flambée des prix du pétrole et des données indiquant une croissance économique américaine plus forte.

Le coût de la vie est la principale préoccupation des Américains au moment de décider pour qui voter le 3 novembre, comme l'a montré un sondage Reuters/Ipsos achevé lundi, et c'est l'une des raisons pour lesquelles la cote de popularité de Trump se situe à un niveau historiquement bas de 32%.

Les taux des prêts immobiliers ont augmenté d’environ 1,4 point de pourcentage depuis le début, fin février, des frappes conjointes américano-israéliennes contre l’Iran , suivant une hausse similaire du rendement des bons du Trésor à 10 ans, qui a dépassé les 5,3% lundi.

L’inflation est également en hausse, s’établissant à 3,4% en août selon un indicateur pour lequel la Réserve fédérale vise un objectif de 2%.

Les responsables de la Fed ont laissé entendre qu’ils prévoyaient de faire suivre leur hausse des taux d’intérêt de septembre par une nouvelle hausse d’ici la fin de l’année, bien que les marchés parient pour l’instant qu’ils ne prendront aucune mesure lors de leur prochaine réunion de politique monétaire fin octobre.

Les demandes de prêts immobiliers ont reculé de 4,2% la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, a indiqué mercredi la MBA, les demandes de refinancement ayant fortement chuté. Le volume global des demandes est à son plus bas niveau depuis février 2025 et a baissé de près de 50% depuis janvier.

“Très peu de propriétaires sont incités à refinancer à ces taux, et la hausse des coûts d’emprunt a poussé de nombreux emprunteurs potentiels à se détourner du marché de l’achat”, a déclaré Joel Kan, économiste en chef adjoint de la MBA.