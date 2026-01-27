Le taux de chômage en Espagne à de nouveaux plus bas depuis 2008
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 12:50
Au quatrième trimestre, le taux de chômage a été ramené à 9,9% de la population active, soit son plus bas niveau depuis début 2008, contre plus de 10,4% trois mois plus tôt, précisé l'Ine, l'institut national de la statistique.
Fin 2025, le nombre de personnes en activité atteignait 22,46 millions contre 22,39 millions au troisième trimestre, tandis que les chômeurs ne sont plus qu'au nombre de 2,47 millions, après 2,61 millions fin septembre.
Ces bons chiffres sont à mettre en lumière de l'activité renforcée dans les commerces et les restaurants pendant la période des fêtes de fin d'année, ce qui dope généralement l'emploi dans le secteur des services.
Toujours portée par la vitalité de la consommation intérieure, la croissance espagnole devrait être restée forte au quatrième trimestre 2025, autour de 0,7% selon les prévisions des analystes, ce qui porterait la moyenne annuelle à 2,9% en 2025.
Les spécialistes attendent un ralentissement de l'activité cette année, mais avec une croissance toujours supérieure à celle de la zone euro, de l'ordre de 2,4% en moyenne contre 1,6% anticipé dans l'ensemble de la zone euro.
