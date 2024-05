Le taux de chômage dans la zone OCDE stable à 4,9 % en mars 2024

(AOF) - Le taux de chômage dans la zone OCDE est resté stable à 4,9% en mars 2024, et s’est maintenu inférieur ou égal à 5% au cours des deux dernières années. En mars, 15 pays de l’OCDE ont enregistré un taux inférieur ou égal à 5% dont l’Allemagne, les États-Unis, le Japon et le Mexique. Le taux de chômage mensuel est resté inchangé dans 22 pays de l'OCDE, a augmenté dans 8 pays et a baissé dans 2 autres.

Neuf pays de l'OCDE ont enregistré un taux supérieur de plus de 2,5 points de pourcentage à leur niveau le plus bas, les écarts les plus importants ayant été enregistrés au Danemark, en Espagne, en Estonie, et au Luxembourg.

Le nombre de chômeurs dans la zone OCDE a augmenté en mars pour atteindre 34,2 millions (après 33,9 millions en février), principalement en raison d'une hausse du nombre de femmes au chômage.

Le taux de chômage des femmes a augmenté pour atteindre 5,3% dans la zone OCDE, soit 0,7 point de pourcentage de plus que le taux de chômage des hommes, qui est resté globalement stable.

Le taux de chômage des femmes a été supérieur à celui des hommes dans l'Union européenne, la zone euro et 20 pays de l'OCDE en mars 2024.