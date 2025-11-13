Le taux de chômage a progressé à 7,7% en France au troisième trimestre

(AOF) - Le nombre de chômeurs en France (hors Mayotte) au sens du Bureau international du travail (BIT) a augmenté de 44 000 unités au troisième trimestre par rapport aux trois mois précédents, à 2,4 millions de personnes, a indiqué l'Insee. Le taux de chômage au sens du BIT s'établit à 7,7 % de la population active, il est quasi stable (+0,1 point) par rapport au deuxième trimestre 2025, pour lequel l'estimation est très légèrement rehaussée (+0,1 point, de 7,5 % à 7,6 %).

Le taux de chômage est toutefois supérieur de 0,3 point à son niveau du troisième trimestre 2024, mais demeure nettement au-dessous de son pic de mi-2015 (-2,8 points).