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Le Tamil Nadu, un des principaux marchés indiens de l'alcool, ferme 15 % des points de vente de l'État
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 13:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'État du Tamil Nadu, situé dans le sud de l'Inde et comptant parmi les plus grands marchés de l'alcool du pays, a ordonné la fermeture de 717 magasins de détail gérés par l'État, soit environ 15 % de ses points de vente, invoquant des raisons d'intérêt public.

* Les magasins gérés par la Tamil Nadu State Marketing Corporation situés à moins de 500 mètres de lieux de culte, d'établissements scolaires et de grands terminaux de bus devront fermer, a déclaré le gouvernement.

* Tous les magasins de vente au détail d'alcool de l'État sont gérés par le gouvernement.

* Cette décision a été prise par le nouveau ministre en chef du Tamil Nadu, l'acteur devenu homme politique C. Joseph Vijay.

* Le processus de fermeture, présenté comme une initiative d'intérêt public, doit être achevé dans un délai de deux semaines.

* Selon des sources du secteur des spiritueux, les ventes d'alcool au Tamil Nadu sont dominées par les marques locales, bien que des entreprises étrangères telles que Pernod Ricard

PERP.PA et Diageo DGE.L soient présentes dans l'État.

* Ce changement de politique intervient alors que l'industrie des spiritueux est confrontée à une hausse des coûts due aux perturbations liées à la guerre en Iran et cherche à augmenter ses prix.

* Le Tamil Nadu est un État clé pour les grandes entreprises étrangères telles que Foxconn, fournisseur d'Apple AAPL.O .

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