Le taïwanais Foxconn prévoit de solides résultats pour le premier trimestre
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 08:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe taïwanais Foxconn

2317.TW a fait part jeudi d'attentes élevées pour ses résultats du premier trimestre, après avoir fait état d'une hausse de 35,5% en glissement annuel de son chiffre d'affaires en janvier.

"Les expéditions de baies AI continuent d'augmenter et les produits électroniques grand public intelligents sont également meilleurs que prévu", a déclaré Foxconn dans un communiqué.

"La performance saisonnière pour le trimestre en cours devrait être meilleure que la fourchette des cinq dernières années", a ajouté la société, le plus grand fabricant de serveurs de Nvidia NVDA.O , sans donner plus de détails.

