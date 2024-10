Le système ARC-EX® d' ONWARD® Medical nommé l'une des meilleures inventions de 2024 par TIME Magazine

EINDHOVEN, Pays-Bas, le 31 octobre 2024 - ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), annonce que son système expérimental ARC-EX a été nommé l'une des meilleures inventions de 2024 par TIME Magazine.



« Nous remercions TIME pour la reconnaissance du système ARC-EX, qui a le potentiel d'impacter des centaines de milliers de personnes souffrant de lésions de la moelle épinière et de fonctions altérées des mains et des bras », a déclaré Dave Marver, CEO d'ONWARD Medical. « Les lésions de la moelle épinière sont des blessures dévastatrices qui peuvent changer des vies en un instant. Nous espérons que la thérapie ARC-EX n'est que la première d'une série de thérapies innovantes qu'ONWARD Medical pourra introduire au bénéfice de la communauté des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière. »



Cette reconnaissance de haut niveau de la part de TIME arrive à un moment où de nombreux Américains découvrent les défis liés aux lésions de la moelle épinière grâce au film Super/Man : The Christopher Reeve Story, actuellement diffusé dans de nombreuses salles aux États-Unis.



« Le système ARC-EX donne de l'espoir aux millions de personnes souffrant de lésions de la moelle

épinière », a déclaré Chet Moritz, PhD, Professeur de médecine de réhabilitation à l'Université de Washington.



