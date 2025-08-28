Le syndicat UAW déclare sa victoire à l'usine de batteries Ford JV dans le Kentucky, mais les bulletins de vote contestés restent en suspens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec le commentaire de BlueOval SK dans les paragraphes 4-5, la réponse du NLRB dans le paragraphe 8) par Nora Eckert

L'United Auto Workers a déclaré mercredi qu'elle avait remporté un vote dans une usine de la coentreprise Ford F.N dans le Kentucky en faveur de la syndicalisation, mais les bulletins de vote contestés restants pourraient changer l'issue du vote.

Le National Labor Relations Board a confirmé qu'il y avait eu 526 votes en faveur du syndicat et 515 contre, et qu'il restait 41 bulletins de vote contestés. Se référant à ces 41 bulletins de vote contestés , le syndicat a déclaré: "Nous pensons qu'ils sont illégitimes et ne représentent rien d'autre qu'une tactique de l'employeur pour inonder l'unité et saper le résultat"

Une victoire du syndicat lui donnerait un coup de pouce bien nécessaire dans le sud des États-Unis en lui assurant l'adhésion d'un autre site de production de véhicules électriques, un terrain de bataille clé à mesure que l'industrie automobile s'électrifie. Le NLRB a déclaré que les Un porte-parole de Ford a renvoyé les commentaires à BlueOval SK.

La coentreprise BlueOval SK prévoit d'embaucher 5 000 travailleurs dans deux usines de batteries du Kentucky lorsqu'elles tourneront à plein régime, a déclaré un porte-parole.

La première, qui emploie actuellement environ 1 450 personnes, a démarré sa production cet été, tandis que la seconde a été retardée. Le président de l'UAW, Shawn Fain, a cherché, sans grand succès, à étendre sa victoire historique de l'année dernière dans une usine de Volkswagen VOWG.DE dans le Tennessee . Le groupe syndical a essuyé une défaite dans une usine Mercedes en Alabama en mai 2024.

Fain a souligné l'importance de gagner des voix dans les usines de batteries et de véhicules électriques, un point central de sa grève de 2023 contre les constructeurs automobiles de Detroit. L'usine du Kentucky produit des batteries pour les VE de Ford, y compris le pick-up électrique F-150 Lightning. Le syndicat a déjà remporté des victoires avec Ultium Cells, une coentreprise entre GM GM.N et LG Energy Solution, dans les usines de batteries de l'Ohio et du Tennessee .