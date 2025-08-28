 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le syndicat UAW affirme avoir remporté le vote à l'usine de batteries de la coentreprise Ford dans le Kentucky
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 06:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur le syndicat, le contexte; paragraphes 3; 5-9) par Nora Eckert

Le syndicat United Auto Workers (UAW) a déclaré mercredi qu'il avait remporté un vote dans une usine de la coentreprise Ford F.N dans le Kentucky pour la syndiquer, mais qu'il estimait que 41 bulletins de contestation encore en attente étaient illégitimes.

Une victoire du syndicat lui donnerait un coup de pouce indispensable dans le sud des États-Unis en garantissant l'adhésion à une autre usine de production de véhicules électriques (VE), un terrain de bataille clé à mesure que l'industrie automobile s'électrifie.

Le syndicat a exhorté l'entreprise à reconnaître qu'une majorité des employés de production et de maintenance de BlueOval SK avaient choisi d'adhérer au syndicat.

"Ils (Ford) devraient immédiatement renoncer à leurs efforts antidémocratiques visant à saper le résultat de l'élection", a déclaré dans un communiqué le syndicat, qui représente les travailleurs de Ford, de General Motors et du constructeur de Jeep Stellantis.

En ce qui concerne les bulletins de vote contestés, il a ajouté: "Nous pensons qu'ils sont illégitimes et qu'ils ne représentent rien d'autre qu'une tactique de l'employeur pour inonder l'unité et saper le résultat."

Le National Labor Relations Board et Ford n'ont pas répondu à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau.

La coentreprise BlueOval SK prévoit d'embaucher 5 000 travailleurs dans deux usines de batteries du Kentucky lorsqu'elles tourneront à plein régime, a déclaré un porte-parole.

La première, qui emploie actuellement environ 1 450 personnes, a démarré sa production cet été, tandis que la seconde a été retardée.

Le président de l'UAW, Shawn Fain, a cherché, sans grand succès, à étendre sa victoire historique de l'année dernière dans une usine Volkswagen du Tennessee. Le groupe syndical a essuyé une défaite dans une usine Mercedes en Alabama en mai 2024.

Fain a souligné l'importance de gagner des voix dans les usines de batteries et de véhicules électriques, un point central de sa grève de 2023 contre les constructeurs automobiles de Detroit.

L'usine du Kentucky produit des batteries pour les VE de Ford, y compris le pick-up électrique F-150 Lightning.

Le syndicat a déjà remporté des victoires avec Ultium Cells, une coentreprise entre GM et LG Energy Solution, dans des usines de batteries de l'Ohio et du Tennessee.

