Le syndicat Teamsters poursuit UPS au sujet du nouveau programme de rachat des chauffeurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le syndicat Teamsters a déclaré lundi qu'il avait poursuivi United Parcel Service UPS.N , alléguant que les nouvelles offres de rachat du géant de la livraison pour les chauffeurs violaient leur contrat national.

Les deux parties ont conclu un accord couvrant 340 000 travailleurs représentés par les Teamsters en 2023. L'accord a permis d'éviter une grève chez UPS, qui compte plus d'employés représentés par le syndicat des Teamsters que toute autre entreprise américaine.

En janvier, UPS a déclaré qu'elle supprimerait jusqu'à 30 000 emplois et fermerait 24 installations afin de se détourner des millions de livraisons peu rentables effectuées pour son principal client, le distributeur en ligne Amazon.com

AMZN.O .

"La portée du programme de rachat actualisé d'UPS est beaucoup plus large que le paiement présenté aux travailleurs à la fin de l'été dernier, lorsqu'UPS a proposé des paiements à des chauffeurs plus anciens proches de la retraite", a déclaré le syndicat.

La société de livraison avait annoncé un programme de rachat pour ses chauffeurs, devant être mis en œuvre en juillet 2025, dans le cadre d'une reconfiguration du réseau, qui comprenait 20 000 suppressions d'emplois et la fermeture de 73 sites.

Le dernier programme de rachat, appelé "Driver Choice Program", devrait être annoncé cette semaine, a déclaré le syndicat dans un communiqué.

S'il est mis en œuvre, ce programme offrira aux chauffeurs un paiement forfaitaire unique en échange d'un "engagement légal à ne plus jamais travailler pour UPS", selon le syndicat.

Teamsters a indiqué qu'il avait détaillé au moins six violations de son accord-cadre national avec l'entreprise dans des documents déposés auprès du tribunal de district du Massachusetts.

Les Teamsters affirment qu'UPS n'a pas répondu à plus de 57 demandes d'informations et de documents concernant le plan révisé de rachat des chauffeurs depuis la fin janvier.

"Nous nous sommes engagés avec les Teamsters sur ce sujet au début du mois de janvier et nous répondrons à la réponse des Teamsters par les voies légales appropriées", a déclaré UPS dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters.

L'action en justice n'affectera pas les opérations, a ajouté UPS dans sa déclaration.

Les rivaux d'UPS comme FedEx FDX.N et Amazon Logistics ne sont pas syndiqués et offrent des salaires inférieurs aux chauffeurs et autres employés de livraison.