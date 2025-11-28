Le syndicat des travailleurs de Starbucks intensifie la grève à l'occasion du Black Friday

Le syndicat des travailleurs de Starbucks SBUX.O a annoncé vendredi qu'il étend sa grève illimitée à plus de 120 magasins et 85 villes, pour réclamer une augmentation des salaires et des effectifs au sein de la chaîne de cafés.

Le débrayage, qui devrait être la plus longue grève de l'histoire de Starbucks, a débuté le 13 novembre à l'occasion de sa Journée de la tasse rouge dans 65 magasins et plus de 40 villes.

La grève intervient le jour du Black Friday , la période la plus chargée de l'année pour les détaillants, lorsque les consommateurs cherchent à faire des bonnes affaires sur tous les produits, de la nourriture aux vêtements en passant par les appareils électroménagers.

Les travailleurs se sont également mis en grève dans les entrepôts d'Amazon en Allemagne le jour du Black Friday, dans le but de perturber les opérations lors d'une journée de vente clé, alors qu'ils font pression pour obtenir une convention collective, et des manifestations séparées sont également prévues devant les magasins Zara en Espagne.

Une grève de longue durée aura probablement un impact sur les relations publiques à moyen terme, mais "à la lumière de la volatilité du marché causée par les droits de douane et d'autres facteurs, Starbucks voudrait que ce soit une affaire à court terme", a déclaré Michael Duff, professeur à l'école de droit de l'université Saint Louis.

Starbucks, qui possède plus de 17 000 cafés aux États-Unis, a déclaré que 99 % de ses établissements dans le pays restent ouverts.

"Quels que soient les projets du syndicat, nous ne prévoyons pas de perturbations significatives", a déclaré un porte-parole de Starbucks.

Les baristas en grève réclament des salaires plus élevés, de meilleures conditions de travail et la résolution de centaines d'accusations de pratiques déloyales pour entrave à l'activité syndicale.

Les négociations contractuelles sont toujours dans l'impasse malgré les efforts de médiation en février, les deux parties se rejetant mutuellement la faute après que les délégués ont rejeté l'offre de Starbucks en avril , qui garantissait des augmentations annuelles d'au moins 2 %.

"La loi permet à la direction d'embaucher des remplaçants dans ce type de grève, de sorte que les travailleurs n'ont pas beaucoup de poids", a déclaré Harry Katz, professeur à l'école des relations industrielles et du travail de l'université Cornell.

Workers United déclare représenter plus de 11 000 baristas et environ 550 magasins Starbucks.

Starbucks Workers United a ciblé à plusieurs reprises les fêtes de fin d'année et la Journée de la tasse rouge, au cours de laquelle Starbucks distribue gratuitement aux clients des gobelets rouges réutilisables sur le thème des fêtes, lors de l'achat d'un café.