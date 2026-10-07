Le syndicat des employés du fabricant de puces Micron Tech à Taïwan obtient l'autorisation de faire grève

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(Ajout des actions Micron et de précisions dans les paragraphes 3 et 14)

par Wen-Yee Lee

Un syndicat taïwanais représentant les salariés de Micron Technology MU.O a déclaré mercredi avoir obtenu l'autorisation de ses adhérents de se mettre en grève dans le cadre d'un différend concernant le système de primes de l'entreprise, ce qui aggrave le conflit social au sein du plus grand site de production du fabricant de puces.

Micron est le dernier fabricant de puces en date à faire face à des troubles sociaux , alors que ses employés réclament une part plus importante des bénéfices générés par l’IA, qui a permis aux principaux producteurs de mémoires d’enregistrer des bénéfices et des marges records .

Le syndicat, qui représente les salariés des sites de Micron dans la ville de Taoyuan, au nord du pays, a indiqué que 1 994 membres, soit 99 % des votants, s’étaient prononcés en faveur d’une grève. Il a précisé que les détails d’une éventuelle grève, notamment son calendrier, faisaient encore l’objet de discussions.

Taïwan est un centre de production crucial pour les puces DRAM et HBM de Micron, composants clés des serveurs d’IA. Une action syndicale pourrait amplifier les inquiétudes concernant l’approvisionnement sur un marché des puces mémoire déjà tendu.

Le syndicat a déclaré qu’il espérait toujours que l’entreprise présenterait une proposition concrète de participation aux bénéfices pour les salariés avant de recourir à la grève. Il encourage ses membres à prendre un jour de congé le 19 octobre pour participer à un rassemblement à Taipei, précisant qu’il ne s’agirait pas d’une grève.

Micron emploie environ 15 000 personnes à Taïwan, où des syndicats distincts représentent les salariés de ses sites de Taoyuan et de Taichung.

La médiation avec le syndicat de Taoyuan s’est achevée sans accord en septembre, tandis que le syndicat de Taichung poursuit les négociations.

À eux deux, ces syndicats représentent plus de 80 % des effectifs de Micron à Taïwan.

En septembre, Micron a annoncé des primes pour l’exercice 2026 destinées à plus de 60 000 salariés à l’échelle mondiale, à la suite de ce qu’elle a qualifié d’« année extraordinaire » pour l’entreprise. Ces primes comprenaient, pour les salariés taïwanais, une prime en espèces d’un million de dollars taïwanais (31.386 dollars américains).

Toutefois, le syndicat de Taoyuan a déclaré que cette mesure ne répondait pas à sa demande d’un mécanisme permanent de participation aux bénéfices et a critiqué Micron pour avoir annoncé ces primes alors qu’une médiation sociale était en cours, sans avoir préalablement conclu d’accord avec le syndicat.

Micron, qui n’a pas lié ses primes pour l’exercice 2026 au conflit social à Taïwan, a déclaré mercredi qu’elle prenait les préoccupations de ses salariés au sérieux et qu’elle restait déterminée à dialoguer de bonne foi avec ses syndicats.

“Nous continuerons à travailler dans le cadre des processus de dialogue et de médiation établis,” a déclaré l’entreprise, ajoutant qu’elle tiendrait une nouvelle séance de médiation avec le syndicat de Taichung dans le courant du mois afin de trouver une solution constructive.

Le ministère taïwanais du Travail a déclaré dans un communiqué adressé à Reuters qu’il respectait le vote en faveur de la grève exprimé par le syndicat et a exhorté Micron à prendre en compte les préoccupations des salariés, à présenter des propositions concrètes et à négocier avec le syndicat.

Mercredi, l'action Micron reculait de plus de 2 % lors des échanges avant l'ouverture des marchés américains.

(1 dollar = 31,8610 dollars taïwanais)