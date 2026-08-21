Le syndicat de Hyundai lance sa première grève générale en 10 ans après l'échec des négociations salariales

par Hyunjoo Jin

Le syndicat sud-coréen de Hyundai Motor 005380.KS a lancé vendredi sa première grève générale en 10 ans après l'échec des négociations salariales, réclamant un relèvement de l'âge de départ à la retraite et des garanties d'emploi face à l'intelligence artificielle et à l'automatisation.

Des salariés du constructeur automobile, de sa filiale Kia Corp 000270.KS et de plusieurs équipementiers ont manifesté devant le siège de Hyundai à Séoul, arborant des bandeaux rouges et scandant des slogans.

"Les salariés qui ont fait de Hyundai et Kia l'un des groupes automobiles les plus performants au monde depuis 35 ou 40 ans sont aujourd'hui poussés vers des emplois contractuels", a déclaré le dirigeant du syndicat de Hyundai, Lee Jong-cheol, lors du rassemblement.

Environ 40.000 membres du syndicat de Hyundai Motor devaient participer à la grève vendredi et quelque 3.000 personnes étaient attendues au rassemblement de Séoul, dont des membres d'autres organisations syndicales, selon un responsable du mouvement.

Les grévistes réclament une hausse des primes à 800% du salaire mensuel de base, contre 750% actuellement. Ils demandent aussi un relèvement de l'âge de départ à la retraite, une mesure soutenue par le président Lee Jae-myung alors que la Corée du Sud figure parmi les pays où la population vieillit le plus rapidement.

Selon le porte-parole du syndicat, Kim Jin-wook, les deux parties restent en désaccord sur l’âge de la retraite et le niveau des primes. Il a indiqué que le syndicat restait ouvert à une reprise des négociations, mais prêt à poursuivre le mouvement si la direction ne présentait pas de "propositions tournées vers l'avenir".

Hyundai a pour sa part affirmé vouloir poursuivre le dialogue. "Les grèves peuvent avoir des répercussions sur nos clients, nos partenaires et nos activités. Nous traversons une période cruciale où les deux parties doivent travailler ensemble pour réussir la transition vers les mobilités de demain", a déclaré le groupe.

Cette grève d'une journée intervient après une série de débrayages depuis fin juillet qui ont perturbé la production de 55.200 véhicules d'une valeur de plus de 2.300 milliards de wons (1,42 milliard d'euros), selon les estimations de l'agence Yonhap.

Elle ajoute aux difficultés du constructeur automobile, qui a indiqué en juillet s'attendre à manquer son objectif mondial de ventes cette année, sur fond de concurrence chinoise croissante en Europe et de baisse des ventes en Corée du Sud.

Hyundai, propriétaire du fabricant de robots humanoïdes Boston Dynamics, prévoit d'en déployer dans son usine américaine de Géorgie à partir de 2028 avant d'étendre leur utilisation à l'ensemble de ses sites de production.

Des responsables syndicaux ont déclaré que l'intelligence artificielle pourrait menacer non seulement les emplois dans la production, mais aussi les postes de recherche et d'ingénierie chez les constructeurs automobiles.

(1 euro = 1,620.2684 won)

(Rédigé par Hyunjoo Jin, version française par Aleksandra Kret, édité par Benoit Van Overstraeten)