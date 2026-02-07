Le syndicat accepte le contrat des raffineries américaines, évitant ainsi une grève nationale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'accord de quatre ans comprend une augmentation de salaire de 15 % et une prime de signature de 2 500 $

*

Les Métallos demandaient une augmentation de 16 %, mais Marathon est resté ferme sur l'offre finale

*

Le contrat remplace le contrat actuel, qui a été prolongé avant l'expiration du 1er février

*

Le syndicat demande aux employés de la raffinerie BP de l'Indiana de se préparer à la grève et au lock-out

(Reformulation avec la grève évitée et ajout de détails sur la raffinerie BP de Whiting) par Erwin Seba et Nicole Jao

Le syndicat américain United Steelworkers a adopté vendredi un accord national sur les salaires et les avantages sociaux, évitant ainsi une grève nationale qui aurait pu toucher 30 000 travailleurs de 26 entreprises exploitant des raffineries de pétrole brut et des usines pétrochimiques.

L'accord a été négocié entre le syndicat et le principal raffineur américain Marathon Petroleum MPC.N au nom des raffineurs et des producteurs de produits chimiques.

"Nous sommes heureux que Marathon et l'USW aient réussi à négocier un accord type pour de nouvelles conventions collectives dans l'industrie du raffinage aux États-Unis", a déclaré Jamal Kheiry, porte-parole de Marathon. "Nous attendons avec impatience que nos sites locaux avancent dans le processus de ratification"

L'accord quadriennal prévoit une augmentation de 15 % de la rémunération des travailleurs horaires. Il prévoit également une prime à la signature de 2 500 dollars pour les employés représentés par les Métallos. Les membres de l'USW travaillent dans des raffineries qui représentent environ deux tiers de la capacité nationale des États-Unis.

L'accord - qui prévoit une augmentation de salaire de 4 % la première et la quatrième année et de 3,5 % la deuxième et la troisième année - a été proposé le 1er février. Les offres précédentes, depuis le début des négociations fin janvier, avaient été rejetées.

L'accord a été approuvé par le comité d'orientation du National Oil Bargaining Program (NOBP) de l'USW, qui représente les travailleurs du secteur pétrolier de tous les États-Unis, a indiqué le syndicat.

Mike Smith, président du NOBP de l'USW, a remercié les membres du syndicat pour cet accord.

"Les membres de l'USW, dans tout le pays, chez tous les employeurs et dans toute l'industrie, se sont unis pour réclamer un contrat équitable", a déclaré Mike Smith dans un communiqué du syndicat. "Leur unité et leur solidarité ont rendu cet accord possible"

Bien qu'une grève nationale ait été évitée, les raffineries et les usines chimiques pourraient encore connaître des arrêts de travail en raison de désaccords sur des questions locales.

Jeudi, la section locale 7-1 de l'USW à Whiting, dans l'Indiana, a demandé aux membres employés par BP Plc BP.L à sa raffinerie de Whiting de se préparer à une grève ou à un lock-out.

Vendredi, BP a déclaré qu'elle ne se sentirait pas liée par les termes de l'accord national approuvé par l'USW.

"Indépendamment de ce qui a été convenu au niveau national entre Marathon et le syndicat international des Métallos, la raffinerie de Whiting n'est en aucun cas obligée de suivre le 'modèle'", a déclaré un porte-parole de BP. "Nous continuerons à négocier dans l'intérêt de nos employés, de notre entreprise et de la communauté"

Eric Schultz, président de l'USW 7-1, a qualifié l'annonce de BP de sans précédent.

"Nous avons passé la majeure partie de nos négociations à discuter des propositions de concessions de BP qui élimineraient des emplois locaux, réduiraient les salaires de manière générale et nous priveraient de nos droits de négociation", a déclaré M. Schultz. "Nous continuerons à négocier en toute bonne foi"

Des responsables syndicaux ont rencontré cette semaine les syndicats locaux afin d'évaluer leur volonté d'accepter ce qui est devenu la dernière, meilleure et définitive offre de Marathon, selon des sources familières avec les négociations. L'USW espérait obtenir une augmentation globale de 16 % au cours de la semaine, mais Marathon est resté ferme sur sa dernière proposition, ont déclaré les sources.

Les dirigeants syndicaux ont dû faire face aux attentes des membres de la base, qui espéraient que l'USW obtiendrait une augmentation de 25 % sur la durée du nouveau contrat, avec des ajustements en fonction du coût de la vie si l'inflation dépassait les augmentations de salaire annuelles.

L'opérateur interne moyen d'une raffinerie gagne environ 50 dollars de l'heure.

Le nouveau contrat commencera à remplacer le contrat actuel au fur et à mesure de son adoption dans chaque usine. L'accord actuel a été prolongé sur une base continue de 24 heures, quelques heures seulement avant son expiration à 0h01 le 1er février.