Le suspect du meurtre d'un cadre de UnitedHealth est inculpé de meurtre au niveau fédéral

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

*

Meurtre et harcèlement figurent parmi les chefs d'accusation retenus par le gouvernement fédéral dans une plainte pénale

*

Les procureurs fédéraux pourraient requérir la peine de mort pour le chef d'accusation le plus grave

*

Le suspect est emmené à Manhattan et renonce à son droit à une procédure d'extradition

*

L'avocat de la défense déclare que Mangione a été "surchargé"

*

M. Mangione est également inculpé dans l'État de New York, notamment pour meurtre en tant qu'acte de terrorisme

(Ajout de détails tirés de la plainte pénale fédérale aux paragraphes 2, 5 et 7) par Julio-Cesar Chavez, Jonathan Allen et Luc Cohen

Le suspect du meurtre de Brian Thompson, cadre du UnitedHealth Group UNH.N , est inculpé de meurtre fédéral et de harcèlement criminel, selon un document judiciaire déposé jeudi, en plus des accusations de meurtre et de terrorisme annoncées précédemment par les procureurs de New York. Les procureurs fédéraux de Manhattan accusent Luigi Mangione , 26 ans, du crime fédéral de meurtre à l'aide d'une arme à feu, de deux accusations de harcèlement et d'une accusation d'utilisation d'un silencieux d'arme à feu illégal, selon une plainte criminelle. La plainte accuse Mangione d'avoir passé des mois à planifier une attaque motivée par son mépris pour l'industrie de l'assurance maladie et les riches dirigeants d'entreprise.

Mangione a été remis à la police de New York plus tôt dans la journée de jeudi, après avoir renoncé à son droit à une procédure d'extradition lors d'une audience au tribunal de Pennsylvanie, l'État où il a été arrêté à l'issue d'une chasse à l'homme qui a duré cinq jours. Selon la plainte fédérale, un carnet trouvé par la police d'Altoona en possession de Mangione contenait plusieurs pages manuscrites qui "expriment une hostilité à l'égard du secteur de l'assurance maladie et des dirigeants fortunés en particulier" Une entrée du carnet datée du 22 octobre décrit l'intention de "frapper" le directeur général d'une compagnie d'assurance lors de sa conférence avec les investisseurs. "Cette conférence des investisseurs est une véritable aubaine", dit l'une des entrées trouvées dans le carnet, selon la plainte. "Le plus important, c'est que le message devienne évident

La police a également trouvé en possession du suspect une lettre adressée "aux autorités fédérales": "Je ne travaillais avec personne", selon la plainte.

"C'était assez banal: un peu d'ingénierie sociale élémentaire, de la CAO de base, beaucoup de patience", dit la lettre, en utilisant une abréviation pour la conception assistée par ordinateur.

En début de semaine, un grand jury de New York a inculpé Mangione de 11 chefs d'accusation d'infraction à la législation de l'État, notamment de meurtre au premier degré et de meurtre en tant qu'acte de terrorisme. Mangione est en détention depuis son arrestation et n'a pas encore plaidé coupable. Son avocate new-yorkaise, Karen Friedman Agnifilo, a déclaré que Mangione avait été "surchargé" et qu'il se battrait contre les accusations devant le tribunal. Mangione a été arrêté à Altoona, en Pennsylvanie, le 9 décembre, cinq jours après que M. Thompson a été abattu d'une balle mortelle () à l'extérieur d'un hôtel de Manhattan, avant une conférence d'entreprise, dans ce que les forces de l'ordre ont qualifié d'assassinat prémédité. Alors que le meurtre de Thompson a été largement condamné, Mangione a été fêté comme un héros populaire par certains Américains qui dénoncent les coûts élevés des soins de santé et le pouvoir qu'ont les compagnies d'assurance de refuser de payer pour certains traitements médicaux. Les poursuites fédérales pourraient permettre aux procureurs d'appliquer la peine de mort, qui a été abolie à New York depuis des décennies.

Les procureurs affirment que Mangione a "voyagé dans le commerce interétatique" en prenant un bus d'Atlanta à New York avant le meurtre de Thompson et qu'il a également utilisé son téléphone portable et l'internet pour planifier et mener à bien son attaque, et qu'il est donc compétent.

Mangione doit comparaître pour la première fois devant le juge Katharine Parker à Manhattan, jeudi après-midi, pour répondre aux accusations fédérales.

"La décision du gouvernement fédéral d'ajouter des charges à une affaire de meurtre au premier degré et de terrorisme d'État déjà surchargée est très inhabituelle et soulève de graves problèmes constitutionnels et statutaires de double incrimination", a déclaré Friedman Agnifilo, l'avocat de M. Mangione, dans un communiqué. "Nous sommes prêts à nous battre contre ces accusations devant n'importe quel tribunal"

En Pennsylvanie, la police a déclaré que Mangione avait dans son sac à dos une arme de poing de 9 mm qu'il avait lui-même assemblée et un silencieux de fabrication artisanale lorsqu'il a été arrêté après avoir été repéré dans un restaurant McDonald's. L'arme de poing ressemblait à l'arme de poing que l'on trouve dans le sac à dos de Mangione. L'arme de poing ressemble à celle utilisée pour tuer Thompson, directeur général de UnitedHealthcare, le plus grand assureur de santé des États-Unis.

Mangione, originaire du Maryland et ayant vécu à Hawaï, possédait également plusieurs faux documents d'identité, dont une fausse carte d'identité du New Jersey utilisée pour s'enregistrer dans une auberge de Manhattan quelques jours avant l'assassinat de Thompson, a indiqué la police.

En Pennsylvanie, Mangione a été accusé de contrefaçon et de possession illégale d'une arme sans permis.

Jeudi matin, au palais de justice du comté de Blair, Mangione, vêtu d'une combinaison de prison orange, a fait l'objet d'une audience préliminaire pour les accusations portées en Pennsylvanie, immédiatement suivie d'une seconde audience concernant la demande d'extradition de New York. Une petite foule de sympathisants se tenait à l'extérieur du tribunal, certains brandissant des pancartes condamnant le secteur de l'assurance maladie.

Les procureurs de Pennsylvanie ont déclaré au tribunal qu'ils avaient accepté de suspendre les poursuites en Pennsylvanie jusqu'à la conclusion des poursuites à New York.

Mangione n'a parlé que brièvement lors de l'audience d'extradition, déclarant qu'il comprenait ses droits et indiquant au juge David Consiglio qu'il consentait à se rendre à la police new-yorkaise.

Le bureau du procureur de Manhattan, Alvin Bragg, accuse Mangione d'avoir commis un acte de terrorisme en vertu de la loi new-yorkaise, car le meurtre de Thompson avait pour but d'intimider ou de contraindre des civils ou "d'influencer la politique d'une unité gouvernementale"