Le supergroupe de K-pop BTS ferme le centre de Séoul pour son concert de retour

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* Environ 42 000 personnes assistent au concert de retour de BTS dans les rues de Séoul

* La police de Séoul s'attendait à une foule beaucoup plus nombreuse et a imposé des mesures de sécurité strictes

* Le concert marque le retour de BTS après plus de trois ans d'absence

* Netflix diffuse le concert en direct, les BTS entament une tournée mondiale

* L'album de retour se vend à près de 4 millions d'exemplaires le premier jour

(Mise à jour avec les détails du concert et des citations) par Minwoo Park, Jihoon Lee et Heekyong Yang

Le supergroupe de K-pop BTS s'est produit devant des dizaines de milliers de fans à Séoul samedi lors de son premier concert en plus de trois ans, qui a vu les autorités fermer le centre historique de la ville, bien que l'affluence ait été beaucoup plus faible que prévu.

Ce concert en plein air d'une heure sur la place Gwanghwamun marquait le retour officiel du groupe qui a contribué à faire de la musique pop coréenne un phénomène mondial avant de s'interrompre en 2022 pour effectuer son service militaire obligatoire.

Ils sont revenus vendredi avec un nouvel album qui, selon leur maison de disques, s'est vendu à près de 4 millions d'exemplaires le premier jour, avant une tournée mondiale qui débutera le mois prochain et qui estprésentée comme la plus importante de l'histoire de la K-pop.

Alors qu'il n'y avait que 22 000 billets d'entrée dans la zone intérieure pour assister au concert de samedi,les autorités de Séoul s'attendaient à ce que 260 000 personnes se joignent à la foule à l'extérieur. Toute une partie de la ville a été fermée par des barricades.

Finalement, la plupart des fans ont décidé de rester à l'écart pour le moment. L'agence de presse Yonhap, citant les estimations du gouvernement de la ville, a indiqué que 40 000 à 42 000 personnes s'étaient présentées. Les fans, qui se font appeler BTS ARMY, ont pu regarder le concert sur Netflix, où il a été diffusé en direct dans 190 pays.

"Le voyage a été long, mais nous sommes enfin arrivés", a déclaré RM, le leader de BTS, qui a joué une grande partie du concert depuis une chaise après s'être blessé à la cheville pendant les répétitions.

"En préparant cet album, nous nous sommes inquiétés de savoir si nous serions oubliés ou si vous vous souviendriez encore de nous", a déclaré J-Hope, un autre membre du groupe.

22 000 BILLETS GRATUITS, 2 551 TOILETTES

Les autorités municipales de Séoul sont extrêmement prudentes en ce qui concerne les foules depuis qu' une bousculade a tué des dizaines de fêtards d'Halloween dans le quartier nocturne d'Itaewon il y a quatre ans.Le gouvernement de Séoul , l'agence de gestion du groupe HYBE et d'autres organisations ont déployé 8 200 personnes et mis en place des stations médicales.

Jimena Pinilla, 31 ans, est venue d'Espagne par avion et est arrivée sur la place samedi matin pour obtenir une place de choix.

"J'ai rejoint l'ARMY en 2023, juste au moment où ils ont commencé leur service. Je suis ravie de participer à cet événement", a-t-elle déclaré, arborant des baskets violettes et une collection de jouets BTS de Shein. "J'ai consacré l'intégralité de mes deux semaines de congé annuel à ce voyage"

Mais certains Sud-Coréens ont ridiculisé les mesures de sécurité draconiennes prises pour une foule qui ne s'est pour ainsi dire pas matérialisée.

"Les autorités ont prétendu que 260 000 personnes viendraient, ce qui est un mensonge, et cela a fini par perturber les commerces locaux et même les mariages", a écrit un utilisateur sur le forum en ligne Naver Cafe.

UN RETOUR DE "TRILLIONS DE WONS"

La tournée mondiale de BTS durera jusqu'en 2027, couvrant 34 régions et 82 spectacles jusqu'à présent, selon le site web de la tournée.

L'album de retour "Arirang" s'est vendu à 3,98 millions d'exemplaires le premier jour de sa sortie, selon Big Hit Music, le label musical géré par HYBE. 352820.KS

Les analystes prévoient des recettes exceptionnelles, certaines estimations indiquant que les recettes totales de la tournée pourraient atteindre 2,7 billions de wons (1,8 milliard de dollars), rivalisant avec les tournées les plus lucratives telles que le Eras Tour de Taylor Swift et le Music of the Spheres World Tour de Coldplay.

"Le nombre de spectacles pourrait atteindre 100 si l'on tient compte des dates qui seront ajoutées l'année prochaine", a déclaré Hwang Ji-won, analyste chez iM Securities. "En supposant qu'il n'y ait que 50 000 spectateurs par spectacle, cela fait 5 millions de personnes", a-t-il ajouté, précisant que l'utilisation par le groupe d'une scène à 360 degrés pour ses spectacles signifiait que les foules pourraient être encore plus importantes."

Environ la moitié des concerts devraient avoir lieu en Amérique du Nord et en Europe, où le prix des billets est généralement plus élevé, a précisé M. Hwang.

(1 $ = 1 505,2500 wons)