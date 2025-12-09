Le super DSI conscient met en garde contre les feux "orange" dans le financement de l'IA, alors que les valorisations montent en flèche

Le directeur des investissements du fonds de pension australien Aware Super affirme que certains accords de financement de l'industrie mondiale de l'intelligence artificielle clignotent à l'orange, mais que la croissance des bénéfices soutient les évaluations actuelles du secteur.

Simon Warner, qui a pris ses fonctions de CIO du fonds) de 210 milliards de dollars australiens (), soit 135,75 milliards de dollars, la semaine dernière, a déclaré que la trajectoire future du modèle économique de l'industrie de l'IA constituait le risque le plus important pour les marchés financiers en 2026.

L'envolée des valorisations des actions liées à l'IA a commencé à peser sur les marchés mondiaux, les investisseurs se demandant quand les énormes investissements en capital se traduiront par des bénéfices.

"Nous avons été très rassurés, ces dernières années, par le fait que les investissements en capital dans les grands modèles de langage, mais aussi dans les centres de données et toute l'infrastructure nécessaire pour soutenir l'IA, provenaient de sources de financement très stables, en grande partie des bénéfices non distribués", a déclaré M. Warner lors d'une interview accordée à Reuters.

"Il y a eu quelques cas au cours des six derniers mois environ où cela s'est un peu assoupli, il y a plus de financement circulaire, un peu plus de financement par conduit. Il n'y a rien qui clignote en rouge, mais il y a des choses qui clignotent en orange

M. Warner a déclaré qu'il existait une interdépendance entre les valorisations des dépenses d'investissement dans les "Sept Magnifiques" et les effets de richesse plus larges ainsi que la demande intérieure aux États-Unis.

"Je pense qu'il existe une dynamique, mais si l'un de ces piliers devait s'effondrer, nous pourrions avoir une correction", a-t-il déclaré.

"C'est quelque chose que nous surveillons de très près

Meta META.O a déclaré fin octobre avoir conclu un accord de financement de 27 milliards de dollars avec Blue Owl Capital pour financer son plus grand projet de centre de données au niveau mondial, alors que les grandes entreprises technologiques font la course pour construire l'infrastructure nécessaire pour alimenter leurs ambitions en matière d'intelligence artificielle.

Microsoft MSFT.O était le deuxième plus gros investissement en actions cotées d'Aware dans son fonds équilibré à la fin du mois de juin, selon les documents déposés. Il détient également des actions de Nvidia NVDA.O , Apple

AAPL.O , Alphabet GOOGL.O et Meta, entre autres.

Warner a déclaré que si certains investisseurs restaient méfiants à l'égard des valorisations des actions liées à l'IA et à la technologie, il existait des risques pour ces valorisations si les niveaux de dépenses d'investissement commençaient à diminuer.

(1 $ = 1,5101 dollar australien)