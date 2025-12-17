 Aller au contenu principal
Le sud-coréen LG Energy Solution met fin à un accord de 6,5 milliards de dollars avec Ford pour la fourniture de batteries pour véhicules électriques
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 10:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société sud-coréenne LG Energy Solution 373220.KS a déclaré mercredi qu'elle avait mis fin à un contrat de fourniture de batteries pour véhicules électriques (EV) avec Ford Motor F.N d'une valeur d'environ 9,6 milliards de wons (6,50 milliards de dollars).

Le fabricant de batteries sud-coréen a déclaré dans un document réglementaire que la résiliation faisait suite à une notification de Ford après que le constructeur automobile a décidé d'arrêter la production de certains modèles de véhicules électriques en raison de changements politiques et de l'évolution des perspectives de la demande en matière de véhicules électriques. (1 $ = 1 478,0600 wons)

