Le sud-coréen LG Energy Solution met fin à un accord de 6,5 milliards de dollars avec Ford pour la fourniture de batteries pour véhicules électriques

La société sud-coréenne LG Energy Solution 373220.KS a déclaré mercredi qu'elle avait mis fin à un contrat de fourniture de batteries pour véhicules électriques (EV) avec Ford Motor F.N d'une valeur d'environ 9,6 milliards de wons (6,50 milliards de dollars).

Le fabricant de batteries sud-coréen a déclaré dans un document réglementaire que la résiliation faisait suite à une notification de Ford après que le constructeur automobile a décidé d'arrêter la production de certains modèles de véhicules électriques en raison de changements politiques et de l'évolution des perspectives de la demande en matière de véhicules électriques. (1 $ = 1 478,0600 wons)