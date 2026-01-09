Le sud-coréen Hanwha en pourparlers pour accroître la capacité de construction navale des États-Unis, selon le WSJ

L'entreprise sud-coréenne Hanwha Ocean est en pourparlers avec des représentants du gouvernement américain pour augmenter sa capacité et ses installations de construction navale à Philadelphie en raison de la forte demande, selon un rapport du Wall Street Journal, citant un dirigeant basé aux États-Unis.

Hanwha Ocean et une autre société affiliée sont propriétaires du chantier naval de Philadelphie.

Hanwha Defense USA s'associe également à HavocAI pour développer des navires de surface sans pilote de 200 pieds, en vue de conclure des accords de fourniture avec la marine américaine, selon le rapport.

Un porte-parole du groupe Hanwha a confirmé l'information.