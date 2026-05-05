Le succès des pilules amaigrissantes de Novo Nordisk va devoir faire face à une guerre des prix

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* Novo doit faire face à une rude bataille après l'autorisation aux États-Unis du médicament contre l'obésité d'Eli Lilly

* Le laboratoire pharmaceutique danois publiera ses résultats du premier trimestre le 6 mai

* Les premières données de vente du médicament Wegovy seront suivies de près

* Certains investisseurs se demandent si la stratégie de Novo permettra de contrer la guerre des prix et de regagner du terrain sur le marché

par Maggie Fick et Stine Jacobsen

Novo Nordisk NOVOb.CO enregistre une forte demande initiale pour son nouveau médicament amaigrissant alors que la concurrence avec son rival américain Eli Lilly LLY.N s'intensifie. Les investisseurs veulent désormais la preuve que la hausse rapide des prescriptions peut compenser une guerre des prix acharnée sur le marché des médicaments contre l'obésité.

Le laboratoire danois publiera mercredi ses résultats du premier trimestre, misant fortement sur ce médicament pour regagner des parts de marché dans le secteur de la perte de poids, où la baisse des prix aux États-Unis et l'intensification de la concurrence ont jeté le doute sur les prévisions antérieures selon lesquelles les ventes mondiales annuelles pourraient atteindre 150 milliards de dollars au début de la prochaine décennie.

Les enjeux sont de taille. Novo a passé une grande partie de l'année dernière sur la défensive, frappé par des essais décevants pour son médicament de nouvelle génération contre l'obésité, des révisions à la baisse de ses perspectives , un changement de direction et une chute du cours de l'action qui a fait perdre plus de 400 milliards de dollars à sa valeur boursière depuis son pic de 2024.

« Nous sommes en pleine période d'examens, disons-le ainsi », a déclaré Mikael Bak, directeur de l'Association danoise des actionnaires, qui compte 17 000 membres, dont la majorité a investi dans Novo.

« Ce que je vais observer, c'est s'ils sont de plus en plus capables de passer d'une attitude plutôt défensive à une attitude plus offensive. »

Les prescriptions pour la nouvelle pilule orale Wegovy de Novo ont dépassé les attentes jusqu'à présent. Les données très suivies du cabinet d'études IQVIA font état d'environ 721 000 prescriptions aux États-Unis au premier trimestre, a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets.

Mais la période où Novo était le seul fabricant de comprimés oraux contre l’obésité sur le marché américain a pris fin début avril, lorsque Eli Lilly a obtenu l’autorisation réglementaire pour son comprimé concurrent Foundayo, ouvrant la voie à une bataille acharnée.

Signe potentiellement positif pour les deux sociétés, Lilly a publié la semaine dernière des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes, faisant grimper ses propres actions ainsi que celles de Novo, grâce à la forte croissance des ventes de ses médicaments contre l'obésité et le diabète, Zepbound et Mounjaro.

LE COMPRIMÉ WEGOVY DÉPASSE LES PRÉVISIONS

M. Seigerman a mis en garde contre le fait de tirer des conclusions définitives si peu de temps après le lancement, soulignant que les données d'IQVIA n'incluent pas les ordonnances délivrées par certains prestataires de télésanté agréés, ce qui signifie que le nombre de patients pourrait être plus élevé.

Les analystes avertissent également que la forte augmentation des volumes pourrait masquer une baisse des revenus. Environ 450 000 des ordonnances concernaient la dose de départ la moins chère, à 1,5 mg, au prix de 149 dollars par mois. BMO Capital Markets estime que les revenus liés aux comprimés au premier trimestre pourraient être inférieurs d'environ 12 % au consensus des analystes, qui s'élève à environ 1 milliard de dollars.

« Le lancement initial s'est mieux déroulé que prévu », a déclaré James Gordon, analyste chez Barclays. « Mais certaines personnes commencent-elles simplement par la dose de départ bon marché et s'y tiennent-elles parce qu'elle est moins chère et qu'elles n'ont pas besoin de l'efficacité et du coût plus élevés associés aux doses plus fortes? Il y a encore beaucoup d'inconnues, avant même que le produit oral concurrent de Lilly n'ait un impact. »

Les patients commencent généralement par une faible dose et passent à des doses plus élevées au fil des mois, à mesure que leur organisme s'adapte. Une transition plus lente que prévu pèserait sur le chiffre d'affaires, même si la croissance globale des prescriptions reste forte.

Novo a refusé de commenter pendant la période de silence réglementaire précédant la publication des résultats.

Gordon a indiqué que les prescriptions pour la dose initiale avaient atteint un plateau, tandis que le nombre de prescriptions pour les doses plus élevées avait augmenté plus lentement que ce à quoi on pourrait s’attendre si les patients passaient à une dose plus forte après un mois.

L'explication la plus probable serait un mélange de patients restant plus longtemps sur la dose la moins chère et d'autres abandonnant complètement le traitement, a-t-il déclaré.

LA GUERRE DES PRIX S'INTENSIFIE

Lukas Leu, actionnaire de Novo, a salué le démarrage rapide du médicament, mais a mis en garde contre les risques liés à l'intensification des pressions sur les prix, alors que la concurrence s'accroît et que le président américain Donald Trump fait pression pour réduire le coût des médicaments.

« Le lancement est sans conteste solide – je pense que personne ne souhaite contester cela », a déclaré M. Leu. « Ce que nous ne savons pas encore, c’est si cela compensera pour Novo la baisse des prix, qui est plus rapide. »

Certains investisseurs s’attendent à ce que Novo maintienne ses prévisions pour l’ensemble de l’année, dans l’attente de données plus claires sur la façon dont le comprimé se positionne face au concurrent de Lilly. Deux investisseurs ont déclaré s’attendre à ce que Novo relève la fourchette basse de ses prévisions.

La comparaison avec Lilly est déterminante pour l’attitude des investisseurs envers Novo, certains estimant que le laboratoire américain a agi de manière plus décisive tant au niveau de son pipeline que de ses opérations de fusion-acquisition.

« Nous observons des signes précoces, mais préliminaires, de progrès. Mais nous n’en sommes qu’au début: l’avenir nous dira si cela est réellement suffisant », a déclaré à Reuters Anders Schelde, de l’actionnaire de Novo AkademikerPension.