Le succès de Netflix s'essouffle sur fond d'inquiétude quant à sa valorisation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les investisseurs se montrent prudents face à une valorisation élevée et aux détails de la croissance du nombre d'abonnés

*

Netflix se lance dans la publicité et les jeux, fait face à la concurrence et change de stratégie

*

Les analystes suggèrent d'acheter la baisse de Netflix face aux hausses de prix de ses rivaux

(Mise à jour des mouvements d'actions aux paragraphes 1 et 4, ajout d'une réduction de PT au paragraphe 15) par Kritika Lamba et Kanchana Chakravarty

22 octobre - Les actions de Netflix NFLX.O ont chuté de plus de10% mercredi, les perspectives du géant du streaming pour le prochain trimestre ayant laissé les investisseurs perplexes malgré une solide gamme de spectacles comprenant la dernière saison de "Stranger Things".

Les investisseurs se sont habitués à la surperformance habituelle de l'entreprise qui a propulsé l'action à un gain de plus de 360 % au cours des trois dernières années, dépassant de loin les géants des médias comme Walt Disney et même les piliers de la technologie Apple et Alphabet.

Le succès retentissant de la série animée "KPop Demon Hunters" a encore attiré l'attention.

Mais depuis le sommet atteint en juin, les actions ont baissé de plus de 16 %, ce qui montre que les investisseurs sont de plus en plus prudents face à la valorisation élevée de la société et au manque de détails sur la croissance du nombre d'abonnés. Le ratio cours/bénéfice prévisionnel de la société s'élève à près de 40, soit bien plus que les autres sociétés de médias et les grands noms de la technologie.

"Les actions ont connu une forte progression cette année, les attentes étaient donc déjà élevées, et avec une valorisation supérieure à sa moyenne à long terme, il y a une pression supplémentaire non seulement pour tenir les promesses, mais aussi pour les dépasser", a déclaré Matt Britzman, analyste principal des actions chez Hargreaves Lansdown.

Netflix a prévu un chiffre d'affaires de 11,96 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, alors que Wall Street tablait sur 11,9 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre était à peu près conforme aux prévisions, à 11,5 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

La société s'est lancée dans la publicité et les jeux vidéo pour diversifier ses sources de revenus, mais ces activités ont été mises à mal par des changements de direction et de stratégie , ainsi que par la concurrence.

Pour le troisième trimestre, Netflix a déclaré avoir enregistré le meilleur trimestre de son histoire en termes de ventes de publicité, sans toutefois divulguer de chiffre.

"Netflix doit démontrer rapidement que son programme publicitaire peut accélérer la croissance pour justifier un multiple élevé", ont déclaré les analystes de Wedbush, qualifiant les dernières prévisions de l'entreprise de "décevantes" après plusieurs trimestres de résultats exceptionnels.

Netflix a cessé de communiquer le nombre de ses abonnés au début de l'année 2025. La société mise sur ses principales sorties de fin d'année, notamment "Stranger Things" et deux matchs de la NFL qui seront diffusés en direct le jour de Noël.

Toutefois, les analystes d'Evercore ISI ont suggéré aux investisseurs d'acheter toute baisse de l'action, notant que les concurrents Disney+ et HBO Max ont augmenté leurs prix d'abonnement, ce qui donne à Netflix une bonne marge de manœuvre pour augmenter ses propres tarifs.

La société basée dans le Connecticut a manqué les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre en raison d'une charge de 619 millions de dollars liée à un litige fiscal au Brésil. Les analystes de J.P. Morgan ont qualifié cette dépense de "bruit", notant que "le point le plus important est l'absence d'augmentation des revenus au cours de la deuxième moitié de l'année".

"En l'absence de chiffres sur les abonnés, certains s'efforcent de trouver un signe de faiblesse, alors que l'entreprise se porte beaucoup mieux que ses rivaux", a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight.

Au moins trois maisons de courtage ont abaissé leurs objectifs de prix pour Netflix après les résultats.