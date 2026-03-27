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Le Stoxx est prêt pour un gain hebdomadaire, mais il n'en a pas l'air
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 10:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un billet de blog)

27 mars - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante: .

LE STOXX EST PRÊT POUR UN GAIN HEBDOMADAIRE, MAIS CELA NE SEMBLE PAS ÊTRE LE CAS

Une hausse du prix du pétrole juste avant le début des échanges européens a pesé sur les actions au cours de la première heure de transactions, et le rebond que les contrats à terme avaient prévu s'est transformé en une chute de 0,7 % pour le STOXX 600.

La vente est généralisée, presque tous les secteurs étant en baisse, de même que les principaux indices nationaux de valeurs sûres. Le Dax allemand .GDAXI est en baisse de 0,8%, le CAC 40 français en baisse de 0,45% .FCHI et le FTSE britannique en baisse de 0,2% .FTSE .

Les contrats à terme sur le S&P 500 sont également légèrement négatifs pour la journée, après avoir été légèrement positifs pendant les échanges avec l'Asie. EScv1

Sur la semaine, le STOXX 600 est en hausse de 0,5%, mais tout cela est dû à la hausse du début de la semaine, qui semble maintenant remonter à un certain temps.

La société AstraZeneca, cotée à Londres, est en hausse de 3%

AZN.L après de bonnes nouvelles sur les essais cliniques.

Les actions du fabricant français de spiritueux Pernod Ricard PERP.PA ont augmenté d'environ 1,5 % vendredi matin, après avoir clôturé la séance précédente en baisse de près de 6 %, après avoir confirmé des discussions sur un éventuel rapprochement avec le propriétaire de Jack Daniel's, Brown-Forman BFb.N .

(Alun John)

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Dividendes

Valeurs associées

ASTRAZENECA
14 280,000 GBX LSE +3,25%
BANCO SANTANDER
9,3930 EUR Sibe +3,50%
CAC 40
7 711,24 Pts Euronext Paris -0,75%
DAX
22 352,68 Pts XETRA -1,15%
EURO STOXX 50
5 513,06 Pts DJ STOXX -0,95%
FTSE 100
9 928,51 Pts FTSE Indices -0,44%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
Pts FTSE Indices 0,00%
PERNOD RICARD
61,5800 EUR Euronext Paris +2,74%
STOXX Europe 600
575,40 Pts DJ STOXX -0,94%
STOXX Europe 600 Auto.& Parts
445,76 Pts DJ STOXX -0,27%
STOXX Europe 600 Banks
325,13 Pts DJ STOXX -1,15%
STXE6O&G EUR P
531,47 Pts DJ STOXX -1,69%
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