Le Stoxx est prêt pour un gain hebdomadaire, mais il n'en a pas l'air

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un billet de blog)

27 mars - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante: .

LE STOXX EST PRÊT POUR UN GAIN HEBDOMADAIRE, MAIS CELA NE SEMBLE PAS ÊTRE LE CAS

Une hausse du prix du pétrole juste avant le début des échanges européens a pesé sur les actions au cours de la première heure de transactions, et le rebond que les contrats à terme avaient prévu s'est transformé en une chute de 0,7 % pour le STOXX 600.

La vente est généralisée, presque tous les secteurs étant en baisse, de même que les principaux indices nationaux de valeurs sûres. Le Dax allemand .GDAXI est en baisse de 0,8%, le CAC 40 français en baisse de 0,45% .FCHI et le FTSE britannique en baisse de 0,2% .FTSE .

Les contrats à terme sur le S&P 500 sont également légèrement négatifs pour la journée, après avoir été légèrement positifs pendant les échanges avec l'Asie. EScv1

Sur la semaine, le STOXX 600 est en hausse de 0,5%, mais tout cela est dû à la hausse du début de la semaine, qui semble maintenant remonter à un certain temps.

La société AstraZeneca, cotée à Londres, est en hausse de 3%

AZN.L après de bonnes nouvelles sur les essais cliniques.

Les actions du fabricant français de spiritueux Pernod Ricard PERP.PA ont augmenté d'environ 1,5 % vendredi matin, après avoir clôturé la séance précédente en baisse de près de 6 %, après avoir confirmé des discussions sur un éventuel rapprochement avec le propriétaire de Jack Daniel's, Brown-Forman BFb.N .

(Alun John)

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