Le « statu quo belliciste » de la Fed brouille les perspectives pour les actions et les obligations

Kevin Warsh, le nouveau président de la Fed. (Crédits: Federal Reserve)

Les investisseurs, qui espéraient des éclaircissements de la part d'une Réserve fédérale américaine sous une nouvelle direction, ont été déçus mercredi. Ils ont averti que les messages contradictoires de la banque centrale concernant les perspectives des taux d'intérêt pourraient déstabiliser les marchés actions et obligataires et accroître le risque de volatilité.

La Fed a maintenu ses taux d'intérêt inchangés , dans une fourchette cible comprise entre 3,50% et 3,75%. Le vote a donné lieu à trois voix dissidentes au sein du comité composé de 12 membres, ce qui a conduit les analystes à qualifier cette décision de « statu quo belliciste » laissant la porte ouverte à de futures hausses de taux.

Le nouveau président de la Fed nommé par le président Donald Trump, Kevin Warsh, ayant abandonné la pratique consistant à "tenir la main" aux investisseurs par le biais d'indications prospectives, les marchés sont entrés dans une nouvelle ère. Les investisseurs passent désormais au crible les données économiques à la recherche du moindre indice sur la prochaine décision de la Fed, une dynamique qui, selon beaucoup, pourrait déclencher des épisodes de volatilité plus marqués.

À l'approche de la réunion, les marchés tablaient sur une probabilité d'environ 36% d'une hausse des taux, ce qui en faisait la décision la plus incertaine de la Fed depuis décembre 2018, selon la Deutsche Bank.

"À chaque réunion, l'incertitude est de plus en plus grande par rapport à la précédente", a déclaré JP Powers, directeur des investissements chez RWA Wealth Partners.

"Tout semble indiquer septembre à présent — peut-être que nous nous dirigeons vers ce point culminant — mais il faudra voir comment les données évoluent d'ici là."

L'inflation à la consommation aux États-Unis a ralenti pour s'établir à 3,5% en juin, mais reste bien au-dessus de l'objectif de 2% de la Fed. Dans le même temps, la recrudescence des tensions entre les États-Unis et l'Iran, qui se sont à nouveau intensifiées ce mois-ci , menace d'entraîner un nouveau rebond des pressions sur les prix lié au pétrole.

Lors d'un point presse à l'issue de la réunion, M. Warsh a déclaré que les responsables ne s'engageaient pas à prendre des mesures immédiates, mais a souligné que les décideurs politiques "n'hésiteront pas à agir" lors des prochaines réunions si les pressions sur les prix ne s'atténuent pas.

Pourtant, alors que M. Warsh répondait aux questions des journalistes, les inquiétudes liées à l'incertitude politique ont été aggravées par une question plus fondamentale: le président de la Fed dispose-t-il d'une feuille de route claire et cohérente pour ramener l'inflation à l'objectif de 2%, qu'il a qualifié d'"objectif ferme"?

Calvin Tse, responsable de la stratégie et de l'économie américaines chez BNP Paribas, a déclaré que la hausse des rendements des bons du Trésor à long terme suite à cette annonce constituait un message clair du marché à l'intention de M. Warsh, l'invitant à agir.

"S'il est intransigeant face à l'inflation comme il le dit, pourquoi n'a-t-il pas déjà agi? Telle semble être la question", a-t-il déclaré.

À l'issue de la réunion, les marchés à terme ont brièvement intégré une probabilité de 77% d'une hausse des taux en septembre avant de revenir à environ 57% en fin de journée mercredi, selon l'outil FedWatch du CME, avec environ 35 points de base de hausses attendues d'ici fin 2026.

VENT CONTRE POUR LES ACTIONS ET LES OBLIGATIONS

La décision de la Fed a pesé sur les actions américaines , tandis que les rendements des bons du Trésor à court terme ont baissé , les investisseurs ayant liquidé leurs positions antérieures sur une hausse des taux en juillet, à laquelle une probabilité inhabituellement élevée avait été attribuée avant la réunion de politique monétaire.

Un "statu quo belliciste" constitue généralement un frein pour les actions, car il indique que les coûts d'emprunt pourraient rester élevés plus longtemps que ne l'avaient anticipé les investisseurs, ont expliqué les analystes. Certains investisseurs craignent également que le fait de reporter toute action aujourd'hui ne contraigne finalement la Fed à un resserrement plus agressif ultérieurement.

Trump a appelé à plusieurs reprises la Fed à baisser ses taux, mais a félicité Warsh mercredi malgré sa décision de maintenir les taux inchangés. Warsh, pour sa part, a déclaré que la politique monétaire devait rester indépendante .

Tout soulagement pour les actions résultant de l'absence de hausse des taux par la Fed "a tendance à être de très courte durée et à être contrebalancé par la prise de conscience que… l'inflation va s'accentuer", a déclaré Ed Al-Hussainy, gestionnaire de portefeuille, titres à revenu fixe et macro, chez Columbia Threadneedle Investments. "Cela nuit aux rendements, surtout lorsque les valorisations de départ ne sont pas bon marché."

La perspective de nouvelles hausses de taux peut également freiner la prise de risque et rendre les actifs plus sûrs, tels que les fonds monétaires et les bons du Trésor à court terme comme les bons du Trésor, plus attractifs par rapport aux actions.

Pour les marchés obligataires, une pause associée à la possibilité de futures hausses maintient une pression à la hausse sur les rendements, en particulier sur les échéances sensibles à la politique monétaire, telles que les bons du Trésor à deux ans. Une hausse alimente les anticipations concernant les coûts d'emprunt, augmentant ainsi la rémunération exigée par les investisseurs pour détenir des titres à revenu fixe.

Zachary Griffiths, responsable de la stratégie macroéconomique et « investment grade » chez CreditSights, a déclaré que les rendements des bons du Trésor s'étaient réévalués à la hausse au cours des deux derniers mois sans aucune intervention de la Fed, ce qui a eu pour effet de resserrer les conditions financières au nom de la banque centrale.

Au cours du mois de juillet, le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de près de 27 points de base, soit la plus forte hausse mensuelle depuis mars.

Cette évolution des taux souligne à quel point les investisseurs eux-mêmes façonnent de plus en plus les conditions financières, une tendance qui va dans le sens de l'opinion de M. Warsh selon laquelle les marchés, plutôt que les responsables de la Fed, devraient jouer un rôle plus important dans la définition des anticipations en matière de taux et d'inflation.

Warsh "troque les indications prospectives contre les indications du marché; il laisse les marchés déterminer le niveau approprié des taux d'intérêt et de l'inflation", a déclaré Michael Arone, stratège en chef des investissements chez State Street Investment Management.

La nécessité d'analyser les données de plus près, plutôt que de compter sur les décideurs de la Fed pour mettre en évidence ce qui importe le plus, "est un réflexe que le marché va devoir réapprendre à utiliser", a ajouté M. Arone.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Gertrude Chavez-Dreyfuss