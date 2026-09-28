Le Starship de SpaceX atteint l'orbite malgré un problème de moteur

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(Ajoute le risque de non-atteinte de l'orbite en cas de panne de moteur)

par Joey Roulette

La fusée Starship de nouvelle génération de SpaceX SPCX.O a décollé lundi du Texas et a atteint l’orbite pour la première fois, avec l’un de ses moteurs en panne, tentant ainsi un pari risqué pour déployer son premier lot de satellites Starlink dans le cadre de la mission la plus ambitieuse jamais entreprise par l’entreprise.

Ce véhicule sans équipage, haut de 40 étages et composé d’un propulseur Super Heavy surmonté de l’étage supérieur principal Starship, a décollé en rugissant de sa rampe de lancement depuis le complexe Starbase de SpaceX, situé le long du golfe du Mexique près de Brownsville.

Dan Huot, porte-parole de SpaceX, a initialement déclaré lors de la retransmission en direct de la mission que le Starship était incapable d’atteindre l’orbite après que l’un de ses moteurs s’est arrêté plus tôt que prévu. Mais M. Huot est revenu sur ses propos quelques minutes plus tard, après qu’une mise à jour des ingénieurs a confirmé que l’engin pouvait tout de même tenter un allumage crucial de son moteur qui le propulserait en orbite.

Starship, conçu pour lancer plus fréquemment les satellites Starlink de SpaceX et pour mener à bien les futures missions de la Nasa vers la Lune, devait effectuer six orbites terrestres au cours d’un voyage de 10 heures — son plus long à ce jour — avant d’amerrir dans l’océan Pacifique, à l’ouest du Chili.

Atteindre l’orbite, un critère essentiel pour toute nouvelle fusée conçue pour acheminer des charges utiles dans l’espace, est un exploit longtemps attendu pour Starship, que Elon Musk de SpaceX avait autrefois prédit qu’il serait réalisé en 2022, pour être suivi de déploiements de satellites en 2023.

Depuis 2023, cependant, les 13 vols d’essai précédents de Starship se sont tous limités à l’espace suborbital, malgré une campagne de développement de près d’une décennie qui a coûté à SpaceX plus de 15 milliards de dollars à ce jour. M. Musk a déclaré qu’il envisageait à terme de faire voler des centaines, voire des milliers de Starships par an, un rythme de lancement sans précédent dans l’industrie spatiale.