Le spéculateur à la baisse Jim Chanos remet en question la valorisation de SpaceX, estimant que son introduction en bourse repose sur des « espoirs et des rêves »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Anirban Sen et Pritam Biswas

Jim Chanos, célèbre spéculateur à la baisse , s'en est pris à l'introduction en bourse très attendue de SpaceX, avertissant que l'offre de la société spatiale dirigée par Elon Musk est alimentée par des « espoirs et des rêves » qui ne justifient pas ses valorisations astronomiques.

SpaceX devrait entrer en bourse à New York vendredi à l'issue d'une offre visant à lever 75 milliards de dollars pour une valorisation de 1 750 milliards de dollars. Ils'agirait de la plus importante introduction en bourse de l'histoire, éclipsant de près de trois fois celle de Saudi Aramco en 2019.

« À mon avis, l’entreprise ne vaut pas 1 750 milliards de dollars, même en se basant sur des hypothèses raisonnables pour les cinq prochaines années », a déclaré M. Chanos lors d’ une conférence iConnections à New York mercredi.

Le scepticisme quant à la valorisation cible de 1 750 milliards de dollars de la société, associé à des inquiétudes en matière de gouvernance, a conduit certains analystes à considérer qu'il s'agissait d'une opportunité logique de vente à découvert.

Cependant, plusieurs vendeurs à découvert hésitent àparier contre SpaceX, adoptant une attitude attentiste, en particulier après qu’une récente remontée des géants technologiques pesant plus d’un billion de dollars — un groupe auquel SpaceX pourrait se joindre — a infligé de lourdes pertes aux paris baissiers.

M. Chanos a exprimé un avis similaire lorsqu’on lui a demandé s’il vendrait à découvert l’entreprise.

« Nous pouvons vraiment inventer toutes les histoires que nous voulons — colonies sur Mars, tunnels industriels, centres de données dans l'espace — pour justifier cette valorisation. Sur les marchés haussiers, on accorde une prime aux promesses, et sur les marchés baissiers, on applique une décote à la réalité », a-t-il déclaré.

Vendre à découvert l'autre société de Musk, Tesla, s'est généralement avéré être un pari perdant. Sur le papier, les vendeurs à découvert d' TSLA.O s sur Tesla ont perdu 27 milliards de dollars depuis juin 2021, ce qui inclut à la fois les paris directionnels contre les actions Tesla et les couvertures d'indice utilisées pour tenir compte de l'intégration de Tesla dans le S&P 500, selon S3 Partners. Au cours des dix dernières années, les actions ont augmenté de plus de 2 500 %.

Chanos a toutefois qualifié SpaceX d'« animal différent » de Tesla. Il a souligné que la société spatiale est valorisée à 90 fois son chiffre d'affaires, contre un multiple de 14 pour Tesla.

LE SECTEUR DES CENTRES DE DONNÉES: UNE « MAUVAISE AFFAIRE »

Ce vendeur à découvert chevronné a également émis des doutes quant à la rentabilité du secteur des centres de données, le qualifiant de « mauvaise affaire » avec des rendements sur le capital à un chiffre faible.

Chanos est pessimiste à l'égard des opérateurs de centres de données depuis 2022, arguant que les opérateurs traditionnels et les nouvelles entreprises de néocloud s'apparentent davantage à des sociétés d'investissement immobilier (REIT) ou à des sociétés de crédit-bail d'équipements qu'à des entreprises technologiques à forte croissance.

En achetant des puces de pointe auprès de fournisseurs tels que Nvidia NVDA.O et en les louant à des hyperscalers, ces entreprises sont confrontées à d'importants risques d'amortissement et à un pouvoir de fixation des prix limité, a-t-il déclaré.

Chanos a ajouté que ces entreprises sont en réalité des preneurs de prix et ne devraient pas bénéficier de multiples de valorisation supérieurs à ceux des fabricants de semi-conducteurs qui contrôlent l'offre de matériel.

Jim Chanos est un gestionnaire de fonds américain de premier plan et le fondateur de Kynikos Associates. Vendeur à découvert de renom, il est surtout connu pour avoir prédit avec justesse l'effondrement d'Enron en 2001 et en avoir tiré profit.