Le spectre d'un conflit total au Moyen-Orient fait plonger les indices européens
Le conflit opposant Washington et son allié Israël à Téhéran est entré dans son quatrième jour avec une intensité accrue. La confirmation du décès du Guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, lors des frappes ce week-end a provoqué un choc.
Les combats s'étendent désormais à des pays voisins (frappes sur Beyrouth, attaques de drones contre l'ambassade américaine en Arabie saoudite). Une question brûle désormais toutes les lèvres : l'incertitude sur la longévité de cet affrontement entre plusieurs pays. Les marchés redoutent désormais un scénario de crise durable.
Dans une interview par téléphone au quotidien britannique Daily Mail. le président américain Donald Trump a évoqué une opération militaire qui pourrait durer quatre semaines ou moins.
Par conséquent, le risque d'une interruption du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz (endroit où transite 20% du pétrole mondial) fait bondir les cours. Le baril de Brent a franchi la barre des 80 dollars ce matin. De son côté, le WTI progresse de plus de 5% à près de 76 USD. Cette augmentation des prix de l'énergie agit comme une "taxe" sur l'économie mondiale. Celle-ci pèse lourdement sur les secteurs dépendants du carburant, comme l'aérien et le tourisme.
"Le conflit devrait avoir un impact négatif relativement marginal sur les prévisions de bénéfices des actions. Les secteurs susceptibles d'être les plus touchés sont ceux des compagnies aériennes et de l'hôtellerie, ainsi que les entreprises directement exposées à la région. Le sentiment du marché actions était en fait déjà fragile ces dernières semaines, en raison des inquiétudes liées aux niveaux d'investissement dans l'intelligence artificielle", souligne Chris Iggo, CIO d'AXA IM Core chez BNP Paribas Asset Management.
Dans ce contexte, les investisseurs prendront connaissance à 11h des chiffres de l'inflation en zone euro du mois de février.
Thales en vedette
Du coté de la cote, Thales recule (-2,23%) alors que le groupe de défense a publié des résultats légèrement supérieurs aux attentes sur l'exercice 2025, à la fois sur la croissance des revenus et sur la marge d'EBIT. Saïma Hussain (AlphaValue) estime que le flux de trésorerie opérationnel disponible "s'est particulièrement distingué" avec un niveau supérieur de 29% au consensus, à 2,58 milliards d'euros. "Dans l'ensemble, il s'agit d'un résultat de grande qualité", estime l'analyste.
Son chiffre d'affaires de 22,136 MdsEUR est en croissance de 7,6% par rapport à 2024 ( 8,8% en croissance organique). Elle reflète notamment la performance solide de l'Aérospatial et de la Défense tout au long de l'année.
En outre, Casino vise toujours un accord sur sa restructuration financière d'ici fin juin. Le distributeur, qui avait annoncé le 18 février le report de la publication de ses résultats annuels, désormais attendus d'ici la fin mars, reste pleinement mobilisé pour aboutir comme initialement prévu, à la mise en oeuvre de son plan Renouveau 2030. Le distributeur rendra publique, le 5 mars post clôture du marché, les nouvelles propositions formulées par les différentes parties prenantes.
Hier, Kering a dévoilé sa nouvelle organisation avec la création de deux pôles d'excellence (Industrie et Clients) pour optimiser l'efficacité opérationnelle du groupe et soutenir la croissance durable de ses Maisons.
Worldline a finalisé de la cession de ses activités en Amérique du Nord à Shift4. Celle-ci porte sur une valeur d'entreprise d'environ 70 MEUR.
