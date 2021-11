Le SPAC ‘tech’ de l’IDI entre en négociations avec Colis Privé, grand acteur français de la livraison de colis B2C (IDI)

DEE Tech, le SPAC ayant l’IDI pour sponsor et investisseur, est entré en négociations exclusives avec Colis Privé, l’un des leaders du marché français de la livraison de colis pour le e-commerce à destination des consommateurs. Cette possible opération confirme l’attractivité de DEE Tech en tant que premier SPAC technologique français et constitue un nouvel ajout bienvenu à la liste croissante des groupes soutenus par l’IDI issus du numérique bénéficiant de fortes tendances sous-jacentes.

Cinq mois seulement après l’annonce de l’entrée de l’IDI au capital de DEE Tech, le SPAC coté en bourse prévoit de fusionner avec l’un des leaders du marché français des solutions de e-commerce. Colis Privé est un acteur reconnu sur ce marché en pleine croissance, comptant Amazon parmi ses principaux concurrents en plus de plus de 200 autres e-commerçants.

Colis Privé a publié un chiffre d’affaires et un EBITDA de respectivement 234m€ et 22m€ au titre de 2020, en progression de 46% et 95% par rapport à 2019. Au cours des trois dernières années, les gains de rentabilité réalisés par le groupe ont été importants, la marge d’EBITDA récurrent s’améliorant de 1,2% à 10,1% LTM en juin 2021. En matière de génération de cash, le groupe affiche une forte conversion en liquidités, cette dernière avoisinant 90% de l’EBITDA à compter de 2020.

Concernant les conditions financières de l’opération, la transaction proposée valorise Colis Privé à 550m€. Les actionnaires actuels du groupe cible devraient céder 100% du capital à DEE Tech en échange de 330m€ actions nouvelles du SPAC et un paiement en cash de 220m€. Pour mémoire, en juin dernier, DEE Tech avait levé 165m€ dans le cadre d’un placement privé auprès d’investisseurs, dont “jusqu’à” 15m€ apportés par l’IDI. Le solde de l’opération sera financé par l’intermédiaire d’un investissement PIPE (private investment in public equity) estimé compris en 50m€ et 80m€, et dont le montant final dépendra de l’augmentation des demandes de rachat.

L’opération de fusion inversée du SPAC devrait aider Colis Privé à développer ses activités en France et à l’étranger grâce à l’expertise et aux réseaux de l’équipe de DEE Tech dans le secteur européen de la technologie. Cette dernière comprend notamment l’entrepreneur et fondateur en série Marc Menasé, un certain nombre de cadres dirigeants du détaillant en ligne Veepee et Julien Bentz, associé directeur de l’IDI.

Pour l’IDI, il s’agit d’une entrée intéressante dans le portefeuille portant sur un actif du e-commerce bénéficiant des fortes tendances sous-jacentes et confortant ses ambitions en termes de progression de l’ANR.