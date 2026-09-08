Le sommet organisé par Macron vise à donner un nouvel élan au secteur spatial européen malgré plusieurs absences

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* La France accueille un sommet spatial international les 9 et 10 septembre

* Le coprésident du sommet, Friedrich Merz, et la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, ne seront pas présents

* Des entreprises spatiales américaines, dont SpaceX, se sont retirées suite à des pressions américaines

* Aucune nouvelle décision n'est attendue, mais des déclarations et des contrats devraient être signés

par Tim Hepher

La France va de l’avant avec un sommet spatial boudé par les géants américains de la technologie et freiné par une participation moins importante que prévu des dirigeants européens, alors que le président Emmanuel Macron cherche à renforcer le rôle de l’Europe dans la course effrénée à l’espace.

Les organisateurs avaient présenté le Sommet spatial international, qui se tiendra à Paris les 9 et 10 septembre, comme un forum réunissant des décideurs, des entreprises et des scientifiques de 120 pays, y compris les puissances spatiales rivales que sont les États-Unis et la Chine, afin de trouver des moyens de coopérer et d’améliorer la réglementation.

Mais les inquiétudes de la Maison Blanche concernant ce qu’elle perçoit comme un programme pro-européen ont poussé quatre entreprises spatiales américaines, dont SpaceX d’Elon Musk SPCX.O et Blue Origin de Jeff Bezos, à se retirer, annulant ainsi plusieurs annonces, ont indiqué des sources la semaine dernière.

L’Allemagne, qui copréside officiellement le sommet mais semble de plus en plus en désaccord avec les hôtes français sur la politique spatiale, a déclaré vendredi que le chancelier Friedrich Merz ne serait pas présent en raison d’autres engagements. La Première ministre italienne Giorgia Meloni ne sera pas présente non plus, a indiqué son cabinet à Reuters.

La France est à la tête des appels lancés pour que l’Europe renforce son autonomie dans l’espace, tandis que l’Allemagne semble moins disposée à fermer la porte à SpaceX, qui domine le marché actuel des lancements.

Paris et Berlin ont également adopté des positions divergentes concernant la fragmentation des efforts européens visant à contrer l’influence de Starlink, le projet de Musk: Macron soutient la constellation de satellites sécurisés IRIS² de l’Union européenne, tandis que l’Allemagne prévoit de mettre en place son propre réseau sécurisé.

Les organisateurs ont minimisé les absences et ont affirmé que l’événement accueillerait tout de même des entreprises américaines parmi les 2 000 délégués attendus au Grand Palais, avec son dôme de verre, construit il y a plus d’un siècle comme symbole de l’ambition industrielle.

DÉCLARATIONS ET CONTRATS À L’ORDRE DU JOUR

Cette réunion politique informelle ne devrait pas déboucher sur des décisions.

La France tente toutefois d’obtenir un certain nombre de déclarations générales sur des sujets tels que le trafic spatial et l’accès à l’espace ainsi qu’aux fréquences rares nécessaires pour y opérer, une question qui divise les entreprises aux États-Unis et en Europe.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, doit prononcer un discours d’orientation jeudi. La Chine devrait également être présente, ont indiqué des responsables sans donner plus de détails.

Cette réunion devrait également servir de vitrine à des annonces commerciales destinées à renforcer la visibilité de l’événement, à l’image des contrats de plusieurs milliards d’euros annoncés lors d’un sommet français sur l’IA l’année dernière.

La France est historiquement la première puissance spatiale européenne, depuis son programme balistique des années 1950, mais l’Allemagne a désormais dépassé son voisin en tant que premier contributeur à l’Agence spatiale européenne.

L’Europe consacre environ cinq fois moins de moyens que les États-Unis aux investissements spatiaux, selon le directeur général de l’Agence spatiale européenne, Josef Aschbacher.

Il a déclaré aux journalistes avant l’événement que l’ESA élabore actuellement des propositions emblématiques afin que l’Europe puisse mettre fin à sa dépendance vis-à-vis des fusées américaines pour envoyer des astronautes dans l’espace.

Parmi les autres thèmes abordés figurent les préoccupations européennes en matière spatiale, notamment la question croissante de la sécurité, selon Philippe Baptiste, ministre français de l’Enseignement supérieur.