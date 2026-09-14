Le Slip Français accélère dans le B2B avec Kymono

Le Slip Français annonce la signature d'un partenariat avec Kymono, spécialiste du textile personnalisé pour les entreprises, qui devient le distributeur exclusif de sa gamme Fier(T).

Cet accord marque une nouvelle étape dans la stratégie de développement B2B de la marque française sur le marché du vêtement d'entreprise.

Il lui permettra notamment d'accéder au portefeuille de 10 000 clients professionnels de Kymono et ainsi d'accélérer son déploiement commercial.

Le Slip Français entend également s'appuyer sur une offre Made in France compétitive, avec un T-shirt proposé à partir de 7,90 euros HT et une capacité de production pouvant atteindre 4 500 pièces par jour.