Le site de vente en ligne chinois Temu accepte des restrictions en matière de protection des données pour régler un litige au Texas

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(Ajout de la déclaration de Temu au paragraphe 9)

par Jody Godoy et David Shepardson

Le distributeur en ligne chinois Temu a accepté de régler les plaintes relatives à la protection des données déposées par le Texas et limitera la manière dont il traite les données personnelles des consommateurs de cet État, selon des documents rendus publics vendredi.

Temu fait l’objet de plusieurs poursuites judiciaires de la part d’États américains qui craignent que l’entreprise ne collecte illégalement des données d’utilisateurs américains auxquelles le gouvernement chinois pourrait avoir accès. Le Texas est le premier État à régler ce type de litige. C’est également la première fois que l’entreprise accepte de conserver les données personnelles sur des serveurs américains et de restreindre les cas dans lesquels elles peuvent être transmises à la Chine, ont déclaré des responsables texans.

L’entreprise s’est engagée à réaliser chaque année des tests indépendants de sécurité des produits afin d’identifier ceux contenant des substances chimiques et des matériaux dangereux. Temu doit retirer tout produit contenant des matériaux dangereux, résilier le contrat du vendeur et de ses boutiques affiliées, informer les consommateurs texans concernés et procéder à des remboursements intégraux.

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a déclaré que l’accord exigeait également de Temu "qu’elle mette en œuvre de nouveaux audits rigoureux des produits et des normes de sécurité afin de protéger les consommateurs contre les matériaux dangereux présents dans les produits, notamment les vêtements et les articles pour enfants".

Il a ajouté que cela empêcherait Temu de collecter et d’utiliser les données des Américains.

Temu comptait plus de 82,4 millions d’utilisateurs actifs aux États-Unis en septembre 2023, a indiqué le bureau de M. Paxton.

Temu versera 3 millions de dollars à l’État dans le cadre de cet accord, et le Texas a précisé que le non-respect de diverses dispositions relatives à la sécurité des données entraînerait une amende potentielle de 8 millions de dollars pour chaque année où une infraction serait constatée.

Plusieurs États ont intenté une action en justice contre Temu à la suite d’informations selon lesquelles Temu et sa société mère, PDD Holdings < PDD.O >, auraient utilisé des mécanismes intrusifs dans leurs applications.

Temu, qui n’a pas reconnu avoir commis de faute, a déclaré dans un communiqué que la société "est parvenue à un accord pour régler cette affaire, tout en continuant à se concentrer sur le service aux consommateurs et le soutien aux entreprises à travers le Texas".

Aux termes de cet accord, Temu a accepté de restreindre l’accès depuis la Chine aux données américaines nécessaires à la réalisation d’une transaction, telles que les adresses de livraison.

Le Texas a accusé Temu d’avoir utilisé un code permettant un niveau d’accès inapproprié aux appareils des utilisateurs. Temu a nié ces allégations.