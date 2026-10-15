Le silicium continue de peser sur Wall Street

Les principaux indices américains évoluent en ordre dispersé ce jeudi, sur fond de nouvelles ventes dans les valeurs liées à l'intelligence artificielle et d'inquiétudes concernant l'évolution des taux directeurs. Le S&P 500 progresse ainsi de 0,1%, tandis que le Dow Jones gagne 1%. A l'inverse, le Nasdaq 100 recule de 0,5%.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le fabricant de semi-conducteurs TSMC a fait preuve de prudence concernant ses perspectives pour 2027, notamment en raison des incertitudes macroéconomiques.

Après avoir chuté de 15% mercredi, le titre CoreWeave abandonne encore près de 3% au cours de la séance de jeudi. L'acteur du néocloud cristallise les inquiétudes concernant son risque de défaut. Selon les données d'ICE Data Services, la probabilité de défaut implicite dans ses CDS à cinq ans a doublé, pour atteindre environ 60%.

Sur le front macroéconomique, les dernières statistiques montrent que les prix à la production aux Etats-Unis ont enregistré en septembre leur plus forte hausse depuis quatre ans et demi, sous l'effet du renchérissement des biens et des services. Cette évolution constitue un nouveau signe de la propagation des pressions inflationnistes au-delà des seuls produits énergétiques.

Concernant les prochains rendez-vous, les investisseurs auront encore quelques publications à digérer avant de tourner leur attention vers la très attendue réunion de la Réserve fédérale américaine, prévue dans deux semaines.

Parmi les valeurs individuelles, Rocket Lab cède près de 10% après avoir annoncé le report à l'année prochaine du premier lancement de Neutron, sa nouvelle fusée de plus grande capacité.

Le groupe agrochimique FMC plonge de plus de 30% après avoir revu à la baisse ses prévisions trimestrielles.

Charles Schwab abandonne près de 3% à la suite de la publication de résultats trimestriels faisant état de revenus tout juste conformes aux attentes.

A l'inverse, Intuit progresse de 6% après avoir annoncé l'acquisition de Sequence, une plateforme spécialisée dans la gestion des revenus.