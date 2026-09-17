"Le silence du Royaume-Uni face à la demande d'accès aux données d'Apple est une véritable farce", déclare un avocat

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* La Grande-Bretagne avait annulé une commande à l'issue de négociations avec les États-Unis

* Apple affirme qu'elle n'installerait jamais de porte dérobée en raison du risque lié aux acteurs malveillants

* Le gouvernement britannique affirme qu'il a besoin d'un accès pour prévenir les attentats terroristes

par Michael Holden

Le refus du gouvernement britannique de confirmer s’il a émis une ordonnance visant à contourner le chiffrement pour accéder aux données des clients détenues par Apple AAPL.O est devenu une véritable farce, a déclaré jeudi un avocat représentant des associations de défense des droits civiques devant un tribunal londonien.

En janvier de l’année dernière, la Grande-Bretagne a émis une ordonnance, dite “avis de capacité technique”, visant à créer ce qu’on appelle une “porte dérobée” afin de lui permettre d’accéder aux sauvegardes cryptées dans le cloud des données de citoyens américains et britanniques.

Cette demande a été abandonnée à l'issue de plusieurs mois de négociations avec l’administration du président américain Donald Trump , mais en juillet, le Royaume-Uni a émis un deuxième avis qui ne s’appliquait qu’aux clients britanniques d’Apple.

La question est restée entourée de secret, le gouvernement britannique affirmant ne pas pouvoir se prononcer sur l’existence de TCN individuels, car il applique une politique consistant à ne ni confirmer ni infirmer les informations relatives à la sécurité.

APPLE ET LES ASSOCIATIONS MILITANTES ONT TOUTES DEUX AGI

Apple a introduit un recours devant un tribunal spécialisé, l’Investigatory Powers Tribunal, mais n’a pas pu en dévoiler publiquement les motifs en raison de restrictions juridiques.

Des associations militantes ont également réagi à cette décision, qu’elles jugent contraire aux droits de l’homme et susceptible d’affaiblir la sécurité, même si le gouvernement refuse de confirmer l’existence de ce TCN.

Lors de l’audience de jeudi devant l’IPT, Ben Jaffey, l’avocat des associations militantes Privacy International et Liberty, a déclaré que la position du gouvernement était “devenue grotesque”.

“Le mal est fait depuis longtemps”, a-t-il fait remarquer, sous-entendant que l’affaire était déjà de notoriété publique.

Des responsables politiques et des fonctionnaires américains avaient publiquement fait référence à l’avis initial, tandis que des sources anonymes au sein du gouvernement britannique l’avaient également confirmé à la presse, a-t-il ajouté.

Tant lui que l’avocat d’Apple ont déclaré que la politique de non-divulgation (NCND) du gouvernement britannique constituait un affront à la transparence judiciaire et empêchait tout débat public constructif sur la question.

L’avocat du gouvernement britannique, Neil Sheldon, a déclaré que la question allait au-delà des arguments avancés dans l’affaire Apple.

Tout écart par rapport à cette politique représenterait un risque pour la sécurité nationale et “apporterait une aide matérielle à des acteurs hostiles”, qui seraient alors en mesure de se faire une idée des opérateurs soumis aux TCN, a-t-il déclaré.

L’IPT rendra une décision sur la question du NCND à une date ultérieure, tandis qu’une audience complète sur l’affaire elle-même n’aura probablement pas lieu avant l’année prochaine.

Apple, qui n’a lui-même aucun accès aux données chiffrées des utilisateurs de sa fonctionnalité “Advanced Data Protection” sur leurs appareils, notamment les iPhone et les ordinateurs Mac, a déclaré que s’il créait un point d’entrée pour un gouvernement, celui-ci pourrait être exploité par des pirates informatiques ou des États hostiles, affaiblissant ainsi la sécurité de tous.

Suite aux demandes du Royaume-Uni, Apple a retiré sa fonctionnalité “Advanced Data Protection” pour les utilisateurs britanniques en février de l’année dernière, affirmant qu’elle ne créerait jamais de porte dérobée.